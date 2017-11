Urwüchsiger britischer Punk-Sound - einfach cool!

Britischer Punk Rock ist immer noch der beste. Beispiel gefällig? Einfach mal das aktuelle Album von GRADE 2 auflegen und sich von den rauen Gitarrensounds, der herrlichen Pub-Atmosphäre und dem traditionellen Verweis auf den 77er-Sound anstecken lassen! Was, das gelingt nicht? Tja Leute, dann ist Punk wohl auch nix für euch!



Die Jungs von der Isle Of Wright sind erst seit 2013 gemeinsam unterwegs und haben seither einige kleine Single-Releases herausgebracht, präsentieren sich aber erst auf "Break The Routine" erstmals im vollen Umfang - und das mit einer stolzen Performance, vielen einprägsamen Melodien, coolen Live-Sounds und vereinzelten Oi!-Passagen. Das britische Trio spielt Rock & Roll mit Punk-Attitüde und Punk Rock mit dreckigen Rock & Roll-Grooves, will keine Party-Kapelle sein, hat aber genügend Songs am Start, die sich zum Feiern eignen, und gibt sich zuletzt so abwechslungsreich und vielseitig, dass die typische Genre-Einstufung bei GRADE 2 nicht mehr wirklich funktioniert. Gut so!



Und dennoch steht fest, dass Freunde aller SEX PISTOLS-Weiteerentwicklungen der letzten 40 Jahre eine Menge Spaß mit dieser Band im Allgemeinen und diesem Album im Speziellen haben werden. Die Jungs sind authentisch und vor allem saucool, sie bewahren heimische Traditionen, aber sie sind auch eigenständig genug, um im großen britischen Punk-Zirkus ihre eigene Nische zu finden. Sofern dies mit diesem starken Album nicht längst schon geschehen ist...



Anspieltipps: The Life And Tales (Of Danny Ghoul), Groundhog Day, Falling Bridges