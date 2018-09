Erinnerungen an einen großartigen Musiker und Künstler, zusammengetragen in liebevoller, detailversessener Akribie.

Prof. Dr. Christof Graf, der schon etliche Bücher über Leonard Cohen geschrieben und ihn praktisch seit ewigen Zeiten begleitet hat, hat ihm mit diesem Leonard-Cohen-Lexikon noch einmal einen ganz besonderen Gedenkstein gesetzt.



Der Titel "Zen und Poesie" ist vielleicht etwas irreführend. Auch wenn bekannt ist, dass sich Leonard Cohen für den Zen-Buddhismus interessiert hat, so ist dieser Teil seines Lebens doch nur ein kleiner Abschnitt im Buch. Wobei Buch auch wieder nicht ganz stimmt: Es ist eher eine Enzyklopädie, mit knapp 500 Seiten, mit Geschichten und Bildern aus seinem Leben, teilweise erzählt von langjährigen Freunden einerseits und einem Vor- und Nachwort seines Sohnes Adam Cohen andererseits.



Aufgeteilt ist das Buch in die Abschnitte "WORTE DAVOR (von und über Adam Cohen)", "LEBEN & WERK", "ZEN & POESIE", "PROJEKTION UND TRANSFORMATION", "LEXIKON & ANHANG", "WORTE DANACH (von und über Adam Cohen)" und "DIE DUNKELHEIT – EIN NACHKLANG ZUM TODE VON LEONARD COHEN".



Der Lexikonbereich nimmt dabei den größten Teil des Werkes ein. Man findet dort Ereignisse, Konzerte, Freunde, Wegbegleiter, Zahlen, Daten und Fakten aus Cohen's Leben. Außerdem werden alle Cohen-Alben aufgeführt und es gibt sogar jeweils die entsprechenden Übersetzungen zu den einzelnen Songs – oder wie der Autor es nennt "Texttransformationen und Wortprojektionen" . Das ist wahrlich eine gigantische Leistung! Angefügt ist auch auch ein großer Bilderteil, in welchem mehrere, sehr berührende private Fotos von Leonard Cohen zu sehen sind, z.B mit seinem Sohn und seinem Enkel. Bühnenfotos zeigen ihn – wie wir ihn kennen – immer mit Hut, damit er diesen "vor seinem Publikum ziehen kann". Auch solche Geschichten erfährt man bei der großen Lesereise.



Man kann vor dem, was Christof Graf mit diesem Werk geleistet hat, nur den Hut ziehen. Für jeden, der Leonard Cohen mag und mehr über ihn und sein Leben wissen möchte, ist dieses Buch genau das Richtige, für den eingeschworenen Fan sowieso.



Dem aufmerksamen Leser werden sicher nicht die diversen Schreibfehler entgehen, die eigentlich so nicht wirklich nachvollziehbar sind. Auf meine Nachfrage hat man mir bestätigt, dass leider bei diesem Werk der verlagstechnische "Supergau" eingetreten ist: Es wurde eine alte Textversion beim Druck benutzt - das ist so ziemlich des Schlimmste, was passieren kann, weil man es erst bemerkt, wenn alles zu spät ist. Aber Fehler sind menschlich und es schmälert die Leistung von Christof Graf keinesfalls.



So sind alle Leonard Cohen Fans und die, die es noch werden wollen, herzlich eingeladen, in diesem Werk zu lesen, zu schmökern und nachzuschlagen. Es wird ein Weilchen dauern, bis man alles "durch hat", aber man sollte sich die Zeit nehmen und sich in der einen oder anderen Mußestunde in dieses Werk vertiefen. Es ist faszinierend und inspirierend.



Versprochen.