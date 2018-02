Schlichtweg gute Songs!

Diese Finnen haben die Hoffnung eigentlich schon längst aufgegeben, dass der AOR- und Melodic-Rock-Mainstream - gesetzt dem Fall, es gibt ihn wirklich - irgendwann noch Notiz von ihnen nimmt. "Dream In A Minor Key" ist bereits das siebte Werk der nordeuropäischen Combo, und es ist ein wiederholtes Statement für die heimische Szene, die zwischen Keyboard-Pomp und aufgeblähten Symphonic-Metal-Scheiben immer noch genügend Raum für die Basics des traditionellen Hardrocks hat - THE GRAMMERS beweist das einmal mehr!

Erstaunlich ist dabei, wie viel Liebe zum Detail die Band auch nach 20 gemeinsamen Jahren noch in ihr Material steckt. Der dezent theatralische Opener 'Run & Hide' beispielsweise versteckt einige nette Folk-Melodien, 'Point Of View' und 'Seven Out Of Seven' mischen beschwingte Retro-Passagen in den Sound, 'Liar Liar' kommt mit einer sehr angenehmen Soul-Note daher, und einprägsame Melodic-Rocker wie 'Take It Or Leave It' und '79' wird niemand von der Bettkante stoßen, sobald sich die Melodien erst einmal gesetzt haben - und das geht bei THE GRAMMERS auch anno 2017 noch verdammt flott!

Lediglich das Hitpotenzial, das schenken sich die Finnen auf "Dream In A Minor Key" weitgehend, dies jedoch zugunsten abwechslungsreichen Songwritings und einer recht eigentümlichen Atmosphäre, die der Band auch problemlos das nötige Fünkchen Eigenständigkeit schenkt. Am Ende sind es elf Songs fernab von jedem Spektakel, weit wweg von Bombast und modernen finnischen Tugenden. Oder schlicht: einfach gute Rocksongs!

Anspieltipps: Take It Or Leave It, Point Of View