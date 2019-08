Somewhere Out In Space...

Die aktuelle GRANDE FOX-Scheibe ist schon seit einigen Jahren im Umlauf und wurde bereits 2016 erstmalig von der Band in Eigenregie veröffentlicht. Inzwischen hat das nicht immer leichte Gemisch aus trippigen Space-Rock-Sounds und bodenständigem Stoner Rock schon einige Umläufe hinter sich und bewirbt sich anno 2019 ein weiteres Mal für größere Aufgaben. Zuzutrauen ist der Truppe auf alle Fälle, im Retro-Segment Aufmerksamkeit zu erhaschen, zumal sich "Space Nest" beileibe nicht an die üblichen Genre-Konventionen hält und mit vielen eigenwilligen, manchmal gar eigenartigen Ideen immer wieder neue Nischen öffnet, die vor allem Freunde der psychedelischen Unterhaltung zu schätzen wissen dürften. Aber aufgepasst: Diese Platte braucht eine Menge Geduld, bis sie sich endlich öffnet. Denn der Schein trügt bisweilen, weil GRANDE FOX nach einem relativ einprägsamen Start irgendwann die weite Welt der spacigen Klänge erforscht. Aber genau ab diesem Punkt wird es auch erst besonders spannend.

Die ersten Töne von "Space Nest" sind nämlich noch relativ typisch: Ein paar dreckige Retro-Gitarren treiben den Sound gen Wüste, Palm Springs scheint wirklich sehr nahe, und in Sachen Riffing verortet man die Band schnell in der Umgebung von KYUSS und NEBULA. Doch dann, ziemlich genau zur Halbzeit, öffnet sich "Space Nest" immer mehr experimentelleren Ideen. Die psychedelischen Komponenten erhalten mehr Gewicht, die wabernden Rhythmen gewinnen die Oberhand, und ehe man sich versieht, befindet man sich in einem äußerst nebulösen Setting, in dem schier alles erlaubt ist, was irgendwie außergewöhnlich klingt. Tracks wie 'Psychotropic' und 'Apopsychosis' bestimmen eine völlig neue Richtung, doch die Einladung, etwas tiefer in die eigensinnigen Sounds einzutauchen, wird zunächst vermutlich nicht angenommen - schlicht und ergreifend, weil sich das Gesicht der Songs auf irritierende Weise vollkommen ändert.

Langfristig sind aber auch dies keine besorgeniserregenden Zustände, da GRANDE FOX einfach gute Arbet abliefert und auch die etwas schwierigeren Songs irgendwann Zugang gestatten. Mit einem Mal wird das wahre Potenzial der Songwriter erkennbar, endlich lässt man sich gerne von den Space-Rock-Avancen verführen und muss schließlich konstatieren, dass hier etwas Sonderbares, aber doch Spezielles entstanden ist, von dem man sich gerne mal aus dem Hier und Jetzt wegreißen lässt.

Die Empfehlung ist daher garantiert, wenngleich immer wieder betont werden muss, dass der Psychedelic-Stoff sehr fordernd ausgefallen ist. Aber in der entsprechenden Stimmung wird man GRANDE FOX zwangsläufig gestatten, Berge zu versetzen und dem kreativen Part der Scheibe die nötige Aufmerksamkeit einräumen - vorausgesetzt, man bringt ausreichend Geduld mit und versteht Stoner Rock immer noch als dreckiges Gegenstück zu allen Mainstream-Bewegungen im Heavy Rock. Aber auch das dürfte gesetzt sein und ist schließlich die Voraussetzung für einen lange nachhallenden Hörgenuss. Daumen hoch für diese mutige Performance!