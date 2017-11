Hypnotische Riffs versus langweilige Arrangements.

Wie das Leben nun mal so spielt, wenn man musikalisch nicht ausgelastet ist: Bei GRANT THE SUN treffen drei Musiker aufeinander, die sich schon in verschiedenen extremeren Projekten ausgetobt haben, irgendwann aber keinen mehr Spaß an Grindcore und Death Metal hatten und infolge dessen erst einmal Abstand vom Business nahmen. Die beiden INSENSE-Gründungsmitglieder Havard Svebeerg und Martin Rygge erinnerten sich irgendwann jedoch daran, wie schön es doch ist, gemeinsam zu jammen und trafen sich schließlich mit einem Freund aus Kindheitstagen, BEATEN TO DEATH-Gitarrenvirtuoose Markus Lillehaug Johnsen, um eine neue Band zu gründen. Bei GRANT THE SUN bewegt sich das Trio nun aber auf gänzlich anderem Terrain; MESHUGGAH und THE OCEAN sind der gemeinsame Nenner der ersten, rein instrumentalen EP. Doch offenbar findet sich die Band abseits der bisherigen Norm noch nicht so ganz zurecht.



Das selbst betitelte Debüt kommt jedenfalls nur sehr schwerfällig in Fahrt, weil der Mix aus Heavy-Rock-Gitarrenwänden und progressiven Post-Metal-Sequenzen viel zu sperrig ausgestaltet wurde, sich aber auch selten Reize erarbeitet, die eine gezieltere Auseinandersetzung einfordern würden. Hier und dort gefällt das Material zwar mit einigen psychedelisch gefärbten Arrangements, doch alles in allem sind die sechs Stücke viel zu sperrig und undurchsichtig geraten, um das Interesse an diese Norweger zu binden.

Lediglich die Gitarrensounds muss man herausheben, denn die Riffs von "Grant The Sun" sind über weite Strecken klasse und cool. Aber beim Aneinanderreihen der einzelnen Fragmente ist es nicht gelungen, jenes prickelnde Feeling auszulösen, das bei THE OCEAN schon im Abonnement inbegriffen ist. MASTODON und MESHUGGAH sind schließlich Acts, zu denen GRANT THE SUN gerne aufschauen darf, mit denen sich das Trio momentan aber noch nicht messen kann. Um auf dieses Level zu gelangen, muss bei den Nordeuropäern noch so einiges optimiert werden - und das stellt diese EP leider noch nicht in Aussicht!