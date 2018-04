You Should Be

Dicke Grooves, dreckiger Sound und ein bisschen Brachialität

KILLING JOKE und PRONG dürfte der größte gemeinsame Nenner der Herren von GRATE sein, und auch wenn die Schweden auf ihrem aktuellen Longplayer keine kreativen Löcher reißen, so ist ihnen ein Punch beschieden, der auf einem gleichwertigen Level wie die Durchschlagskraft der beiden Legenden steht.

Mastermind Nick Holmquist hat sich in den letzten Jahren eine schlagkräftige Truppe zusammengesucht und vor allem seine Rhythmussektion so fett aufgewertet, dass selbst Freunde von PANTERA sofort eingeladen sind, sich einmal mit dem neuen Werk des skandinavischen Formats zu beschäftigen.

Und wenn man "You Should Be" im Nachhinein dann auch eines sicher nachsagen kann, dann die Qualitäten in Sachen Riffing und Grooves. Die Songs mögen zwar hier und dort noch mit ein bisschen Sludge-Brachialromantik ausgestattet sein, kommen aber immer wieder gut in Schwung und erinnern an die Zeiten, als Tommy Victor und seine Mannschaft mit ihren Gitarren noch so richtig zaubern konnten. Leider wird es auf "You Should Be" mit fortschreitender Spieldauer ein bischen eintönig, was dem coolen Feeling der Songs aber zunächst mal keinen Abbruch tut. Zumindest wenn der Punch so dick ist wie in 'Legalize Everything' und 'Shoulder Launched' kann man nämlich absolut zufrieden sein, wohingegen 'A Perfect Picture' und das verhaltene 'Daddy Is Here' wohl Geschmackssache bleiben.

Dennoch: GRATE macht hier einen guten Job, "You Should Be" ist ein ordentliches Album, und die Nackenmuskulatur dankt ebenfalls, weil die Beanspruchung schon im ersten Durchgang mehr als nur Warm-up bedeutet. PRONG/KILLING JOKE-Fans hören am besten einfach mal rein!

Anspieltipps: Mothcan, Wrench, Losing Streak