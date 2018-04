Acht Song-Granaten, aber ein etwas gewöhnungsbedürftiges Wechselspiel

Es ist absolut bedauerlich, dasss bei GRAUZEIT noch nicht die Zeit des konsequenten Handelns gekommen ist. Denn würde die Band auf ihrem aktuellen Werk noch ein bisschen stärker an der Kontrastwirkung von melodischen, melancholischen Abschnitten und hymnischem Black Metal feilen und dabei nicht vergessen, dass rasche Stimmungswechsel der Gesamtatmosphäre nicht immer zuträglich sein müssen, wäre davon auszugehen, dass "Symbiose" ein durchgängig herausragendes Werk geworden wäre.



Betrachtet man die acht Stücke indes für sich, wird man zu keinem ähnlichen Schluss kommen. Die depressiven Momente, die gelegentlich von einigen Shoegaze-Passagen aufgefangen werden, wirken authentisch, bekommen ausreichend Raum und werden auch mit einigen bittersüßen Harmonien gewürzt, die genreuntypisch verdächtig schnell hängen bleiben. Setzt die Band hingegen auf die klassische Black-Metal-Karte, hält sie die Trümpfe ebenfalls in der Hand; 'Abseits' und 'Schwächling' sind fantastische Hymnen, die mit frostigen Backings und erstklassigen Melodien genau die richtige Symbiose kreieren - da ist der Albumtitel sofort Programm.



Warum also die kritische, eingangs erwähnte Rückmeldung? Nun, weil die Wechselwirkung nicht sonderlich effizient ist und die Unterschiede auch inhaltlich manchmal eine Spur zu stark sind. Dass "Symbiose" mit zwei Instrumentals schließt, ist auch eigenartig, auch wenn die hier verorteten Melodien nach wie vor das Niveau wahren. Aber irgendwie ist die Zusammensetzung des Materials bzw. dessen Anordnung mit einem wiederkehrenden Bremseffekt verbunden, der sich nicht wegdiskutieren lässt. Bei solch starkem Material mag das ein Luxusproblem sein, aber der Effekt ist leider nicht zu verleugnen. Dennoch: GRAUZEIT hat richtig stark geliefert - trotz allem!



Anspieltipps: Abseits, Schwächling