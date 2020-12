Re-Release einer der besten Gräber-Scheiben.

2020 kam, 17 Jahre nach der Erstveröffentlichung, "Rheingold" wieder auf den Markt. Und, so viel sei schon mal vorweggenommen: Es handelt sich um eines der stärksten GRAVE DIGGER-Alben. Insgesamt finde ich, dass die Band, die in den Achtzigern mit eher belanglosem Material unterwegs war, erst 1993 mit "The Reaper" zu großer Form auflief und diese weitgehend bis Mitte der Nuller Jahre halten konnte. In diese Hochphase fällt auch "Rheingold". Anders als bei ihren klassisch mittelalterlich betrachteten Scheiben der späten Neunziger wird dieses Album teilweise ignoriert, wenn es um die guten Alben der durchaus umstrittenen Truppe geht. Zu Unrecht, wie ich finde. Das Material basiert, zumindest textlich, auf Richard Wagners Ring der Nibelungen.

Großartig ist das Artwork von Markus Mayer ausgefallen. Nun muss man natürlich sagen, dass es im optischen Bereich kaum Ausfälle bei GRAVE DIGGER gab. Trotzdem gehört das detailverliebte "Rheingold"-Cover klar zu meinen Favoriten. Mayer ist ein großer Könner, der auch einige brillante Artworks für NIGHTWISH ("Once" oder "Century Child" sind hier Highlights), SAVAGE CIRCUS ("Dreamland Manor"), KARELIA ("Usual Tragedy") oder EDENBRIDGE ("Arcana") gemacht hat. Warum er nicht mehr angefragt wird, erschließt sich mir nicht ganz.

Boltendahls Stimme wird natürlich spalten - daran hat sich seit "Heavy Metal Breakdown" nichts geändert. Die Chöre auf "Rheingold" sind allerdings gelungen und dürften überzeugen. Die Songs bieten dann das übliche GRAVE DIGGER-Material, aber ohne den Schunkelquatsch, den man die letzten Jahre teilweise ertragen musste (wobei das aktuelle Album fraglos ein Form-Comeback darstellt). Die Keybard-Bläser und -Streicher (so meine ich das zu erahnen?) in 'Giants' bräuchte ich zwar nicht, ebenso wenig die 'No More Lies'-Gedächtnis-Refrains (ebenso 'Giants' oder 'Valhalla'); insgesamt ist das hier aber alles sehr stark gemacht. In dieser Form finde ich GRAVE DIGGER nicht nur sinnvoll, sondern richtig stark und zu Unrecht belächelt! Ob es diesen Re-Release gebraucht hat? Neues bietet er aus meiner Sicht nicht. Er sorgt aber dafür, dass eine gute GRAVE DIGGER-Scheibe auf CD verfügbar bleibt, und das macht in jedem Fall Sinn. Anspieltipps: Dragon, Twilight Of The Gods