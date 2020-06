Vor 20 Jahren...

GRAVE DIGGER gibt Vollgas! Wenn man die Jungs um Herrn Boltendahl in diesem Sommer schon nicht live abfeiern kann, muss man eben auf den neuesten Langdreher "Fields Of Blood" oder auf die Wiederveröffentlichungen aus dem Hause Metalville zurückgreifen. Denn gemeinsam mit - unter anderem - "Rheingold" erscheint "The Grave Digger" als schmuckes Re-Release im Digipack. Betrachten wir uns mal die Jungs vor rund 20 Jahren:

Nachdem 1999 mit "Excalibur" der letzte Part der Mittelalter-Trilogie veröffentlicht wurde, kam mit Manni Schmidt ein nicht nur sehr guter Gitarrist, sondern auch ein altbekanntes Gesicht der deutschen Schwermetallkultur zu den Gladbeckern, der zumindest bis 2009 auch bei ihnen blieb. Seinen Einstand gab der ehemalige RAGE-Klampfer 2001 mit "The Grave Digger", einem äußerst gelungenen Album, das den immens hohen Anforderungen der vorangegangenen Veröffentlichungen auch entsprechen konnte.

Die düstere Edgar-Allan-Poe-Verknüpfung hatte einen durch und durch positiven Einfluss auf den Sound GRAVE DIGGERs. Schon damals vom neuen Label Nuclear Blast beflügelt, stampfen, riffen und sägen sich aber auch 20 Jahre später Songs wie der 'Son Of Evil'-Opener, die Über-Hymne 'Raven', der mächtige Titeltrack, aber auch das Stampf-Highlight 'The House' und die abschließende Power-Ballade 'Silence' in die erste Reihe. Ein sehr fetter, im Vergleich zu den Vorgängern auch düsterer und daher sehr passender Sound spielt dem Album auch in Form des Re-Releases in die Karten.

GRAVE DIGGER war, ist und bleibt eine sehr gut geölte Metallmaschine, von der auch "The Grave Digger" mehr als profitiert. Die Käufer der Wiederauflage dürfen sich derweil nicht nur am passend schwarzen Artwork oder den Boltendahl'schen Linernotes im Innenleben erfreuen, sondern auch am Bonustrack 'Black Cat': Ein eingängiges Riff, ein cooler Groove und ein positiv fieser Refrain, eine GRAVE DIGGER-Nummer also wie sie im Buche des Heavy Metals steht.

So hat also auch das vorliegende Re-Release seine absolute Daseinsberechtigung und sorgt nebenbei auch für das Augenmerk auf eine Phase der Band, die aufgrund der Hülle und Fülle an großartigen GRAVE DIGGER-Scheiben und -Zeiten eventuell unter den Tisch fallen könnte. Vollkommen zu Unrecht, denn auch die Manni-Schmidt-Phase strotzt vor erstklassigem Stahlgut. Überzeugt euch selbst!