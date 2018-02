Black Witching Metal.

Von manchen Veröffentlichungen erschließt sich einem nicht sofort der Sinn oder vielleicht verstehe ich auch die Black Metal Szene nicht so ganz. GRAVE SPIRIT veröffentlicht mit "The Beast Unburdened By Flesh" über Iron Bonehead das erste Lebenszeichen und es ist eine 7"-EP. Versucht man nicht die Band bekannt zu machen, indem man die Musik möglichst weitläufig streut? Eine Debüt-7" ist doch eher was für Nerds. Ok, gehen wir mal davon aus, dass man die Musik nur für die wirklichen Szene-Freaks machen möchte, aber dann sollte man es doch wenigstens hinbekommen, die Titel richtig zu benennen und nicht abgehackte Namen den Magazinen zu präsentieren.



Bei GRAVE SPIRIT handelt es sich um ein Trio, das von BW 2017 erschaffen worden ist. Er spielt Gitarre und übernimmt die Vocals während ES am Schlagzeug sitzt und TG die langen Saiten anschlägt. Die Information, woher das Trio stammt, ist nicht veröffentlicht worden und auch in den sozialen Medien sind sie noch relativ unbekannt. Es zählt also nur die Musik und die bezeichnen sie selbst als "black witching metal", also kontrolliertes Gerumpel. Das beschreibt die beiden Songs auch ganz gut, Struktur ist nicht zu erkennen und meistens geht es Midtempo durch die jeweils vier Minuten und 35 Sekunden. Es ist kein großer Wiedererkennungswert vorhanden, aber es ist auch keine Verschwendung von Zeit, es handelt sich halt um typische Demo-Songs.



Sollte man sich "The beast unburdened by flesh" zulegen? Hört man eigentlich 7"-Veröffentlichungen? Die legt man doch nur auf um anzugeben wenn Freunde da sind, oder? Also wenn man auf obskure Veröffentlichungen steht und sowieso demnächst bei Iron Bonehead bestellen will, dann kann man mal zugreifen und auf eine Wertsteigerung monetär oder ideell spekulieren.