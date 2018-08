The Unchaste, The Wicked & The Profane

Solide Prügelstunde!

Amerikanische Sägen treffen schwedische Grooves: Genau so hat es sich schon auf den letzten GRAVEHILL-Produktionen zugetragen, und nicht anders tönt auch "The Unchaste, The Wicked & The Profane" aus den Boxen, ohne sich darüber hinaus die Frage nach der bandinternen Originalität zu stellen. Die Kalifornier streuen hier und dort zwar einige eigenartige Breaks ein und sind bei den ruckartigen Tempovariationen auch gerne mal bereit, den unkonventionellen Weg zu gehen, doch im Großen und Ganzen beschäftigen sich auch die acht neuen Stücke mit der allseits beliebten Mischung der beiden bekanntesten Death-Metal-Standpunkte - dies allerdings weitestgehend mit der nötigen Überzeugungskraft.

Denn was man auch "The Unchaste, The Wicked & The Profane" nicht nachsagen darf, ist fehlende Leidenschaft bzw. eine geminderte Energieleistung. GRAVEHILL zieht das Ding entschlossen durch, bekennt sich tadellos zur alten Schule und schlägt auch gerne mal die Brücke in finsterere Gefilde, wodurch hin und wieder sogar ein paar kleine DISSECTION-Vorlieben zum Vorschein kommen - und die sind natürlich immer gerne gesehen, so etwa in 'The Profane'.

Im Kern ist und bleibt die neue GRAVEHILL-Scheibe aber natürlich eine ziemlich puristische Death-Metal-Abreibung, die von einigen feinen Soli, ein paar inoffiziellen SLAYER-Tributes und einem Bekenntnis zu den ersten THE HAUNTED-Scheiben weiter aufgewertet wird. Nicht alle Songs gehen durch die Decke, aber die Trefferquote auf "The Unchaste, The Wicked & The Profane" ist definitiv höher als auf den letzten beiden Scheiben dieser West-Coast-Prügler!

Anspieltipps: The Profane, Sabbatic Whore