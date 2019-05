Interessanter Black-Metal-Stoff aus dem südeuropäischen Underground.

Der portugiesische Black-Metal-Underground ist so aktiv und lebendig wie schon lange nicht mehr. Vergleicht man die Zahl der Demo-Releases und Debüts aus dem Hier und Jetzt mit den Quoten des vergangenen Jahrzehnts, fühlt man sich an die frühen 90er erinnert, als auch in Südeuropa das schwarze Fieber ausbrach und im Dunstkreis von MOONSPELL einige spannende Acts die Szene bereicherten.

Eine Band, die sich kürzlich aufgemacht hat, ebenfalls in dieser Sache Stellung zu beziehen, hört auf den Namen GRAVES und liefert Qualitätsware für Freunde der etwas raueren Kost. Auf "Ascensão Do Impiedoso" haben die Portugiesen eine Menge Demo-Stoff zusammengepackt, der nun stilecht in der Tape-Variante (und natürlich in den unkultigen digitalen Formaten) das Licht der Welt erblickt und an Zeiten zurückerinnert, in denen an Keyboards und anderes schmückendes Beiwerk in diesem Business noch nicht zu denken war. Die Platte hat einen dezent depressiven Anstrich, verköstigt ihr Publikum aber ebenso mit epischer, hymnischer Ware und raubeinigen Uptempo-Nummern nach bester DARKTHRONE-Machart.

Das klingt unspektakulär und vertraut, ist es letztendlich auch, doch der Charme, den GRAVES in den sieben Songs offenbart, führt zu manchem nostalgischen Gefühl, welches man nicht bei jeder Old-School-Verneigung auf dem Black-Metal-Markt erlebt. "Ascensão Do Impiedoso" mag in der Summe eine Zusammenfassung traditioneller Standards sein, doch die finale Aufbereitung überzeugt mit Aspekten wie Leidenschaft und Authentizität - und denen kann man sich selbst dann nicht entziehen, wenn man mal wieder das Gefühl hat, hier geschieht nicht allzu viel Neues!