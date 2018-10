Ambitionen? Nicht wirklich...

Eines muss man den Musikern von GRAVESHADOW lassen: Trotz symphonischen Backgrounds kleistern sie ihre Songs nicht unnötig mit Keyboardflächen zu und setzen stattdessen lieber auf einen kantigen Sound. Allerdings nützt dies nicht viel, wenn die Kompositionen selbst nicht wirklich zünden wollen, die Hooklines bestenfalls durchschnittlich sind und auch die Performance nicht viel Brauchbares auffährt.

Bereits auf ihrem Debütalbum haben die Herrschaften aus Sacramento keine echten Highlights setzen können, weshalb meine Erwartungen an "Ambition's Price" ohnehin nicht allzu hoch waren. Und dennoch muss man von einer ziemlichen Enttäuschung reden, weil in der Zwischenzeit keine spürbare Weiterentwicklung stattgefunden hat und das Gespür für packende Melodien, ansprechende Arrrangements und innovative Songwriting-Muster ebenso wenig fortgeschritten ist wie die Qualitäten von Frontdame Heather Michele. Wenn ihre Kollegen zwischenzeitlich mal ein paar Growls einstreuen und das Material ein wenig Richtung Gothic Metal lenken, spürt man sofort viel mehr Leidenschaft und Hingabe als bei der lustlos anmutenden Performance der Leadstimme. Und ein Manko in diesem Bereich kann man sich als Female-Fronted-Truppe ohnehin nicht leisten.

Doch die weitestgehend durchnittlichen Eindrücke lasten nicht alleine auf der oftmals kraftlosen Stimme von Miss Michele, sondern vorrangig auf den müden Songideen, von denen keine einzige das Zeug hat, mit der europäischen Konkurrenz mitzuhalten. "Ambition's Price" mag vielleicht nicht bieder sein, gehört letzten Endes aber in die Kategorie derjenigen Alben, an denen man sich schon nach wenigen Durchgängen satt gehört hat. Und somit ist der Bonus für den erdigen Sound gleich schon wieder dahin - schade.