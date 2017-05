Etwas wenig Spektakel nach 20 Jahren Pause!

Es ist schon relativ seltsam, wenn eine Band nach mehr als 20-jähriger Abstinenz merkt, dass Musik doch mehr sein kann als ein schönes Hobby, und sich anschließend wieder berufen fühlt, der Sache ein wenig professioneller nachzugehen. Vor allem vor dem Hintergrund, dass GRAVESTONE Anfang der 90er gerade mal eine schmale EP veröffentlicht hat, bevor die Truppe wieder zerfiel, klingt das alles ein bisschen komisch. Sei's drum: Vor vier Jahren hat sich die Band in neuer Konstellation wieder zusammengefunden, um das fortzusetzen, was laut Kritikerstimmen wirklich zum meistversprechenden Stoff der italienischen Death-Metal-Szene zählte.

Und trotzdem hat es noch eine ganze Weile gedauert, bis das Material der neuen EP "Proud To Be Dead" fertiggestellt wurde. Nach so viel Einleitung sollte man daher erwarten, dass die Combo aus Rom nun mit einem Donnerschlag ihr Comeback einläutet - doch davon ist der Nachfolger von "Simphony Of Pain" ein ganzes Stück entfernt. Stattdessen wird in den fünf neuen Stücken gefälliger Melo-Death geboten, der zwar hier und dort eine nette kleine Hookline verzeichnet, insgesamt aber doch zu stark aufgebläht wird und irgendwie nur wie ein etwas opulenterer Abklatsch diverser Elchtod-Formationen aus jener Zeit klingt, in der GRAVESTONE sich zum ersten Mal an dieser Materie versucht hat. Abgesehen vom einprägsamen 'Eyes Without Sight' ist der Stoff von "Proud To Be Dead" eher Stückwerk, vor allem die lahme Neuaufnahme von 'Corpse Embodiment', die einen kurzen Ausblick auf die vergangenen Ergüsse des Quartetts gibt.

Wenn das nach vier Jahren Anlaufzeit und zwei Dekaden Pause alles ist, muss man sich ernsthaft fragen, ob die Band nicht besser in den jagdgründen geblieben wäre. Nicht, dass die Songs durchweg schlecht wären, aber über den Durchschnitt kommen sie allesamt nicht hinaus!

Anspieltipp: Eyes Without Sight