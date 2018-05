Die Retro-Rocker sind wieder da!

GRAVEYARD aus Schweden ist eine der wichtigsten Bands der seit einigen Jahren erfolgreichen Retro-Rock-Bewegung. Mit "Hisingen Blues" haben sie einen echten Klassiker veröffentlicht, und auch die letzte Scheibe "Innocence & Decadence" war wirklich stark. Mit "Peace" gibt es nun endlich wieder neues Material, und wenig überraschend überzeugt der High-Energy-Rock auch diesmal wieder. Garniert wird das Werk mit einem sehr schönen Artwork.

Schon die fetten Riffs und klirrenden Screams von 'It Ain't Over Yet' sind absolut klasse und überzeugen sogar wieder auf "Hisingen Blues"-Niveau. Mit 'Cold Love' folgt eine lässig-coole Nummer, die auch ein gewisses Wüstenflair atmet und mich an die SPIRITUAL BEGGARS erinnert. 'See The Day' ist dann etwas ruhiger und hat atmosphärisch etwas von einer Western-TOTO-Variante - könnt ihr euch das vorstellen? Eine ziemlich entspannte Sache jedenfalls, die aber auch das Energielevel deutlich nach unten fährt. Dafür wird in 'Please Don't' wieder ordentlich gerockt. Das trockene Riffing ist aus meiner Sicht übrigens gar nicht so Siebziger-lastig. Ich denke oft auch an Stoner Rock und Grooves aus den Neunzigern. Mit 'The Fox' folgt eine der schönsten Nummern des Albums, die vor allem mit guten Gesangslinien überzeugen kann. 'Walk On' ist dann kein U2-Cover, aber auch ein sehr feiner Song, der bei mir absolutes Road-Feeling erzeugt.

'Del Maniac' wiederum ist gechillter und passt gut zu einem Gläschen Rum. Der wunderbar-warme Gitarrensound auf 'Bird Of Paradise' geht dann sofort unter die Haut - was für ein feiner Titel! Den Schlussspurt läutet 'A Sign Of Peace' ein, ein harter Rocker, mit 'Low (I Wouldn't Mind)' gibt es dann einen echten Longtrack (fast sieben Minuten) zum Schluss. Auch dieser Song lebt vor allem von den intensiven Gitarrenmomenten - insgesamt finde ich die Gitarren auf diesem Album noch dominanter als früher, der kräftige Gesang tritt dagegen etwas zurück. Wahnsinn, was hier zum Abschluss noch mal abgeliefert wird!

Machen wir es kurz: "Peace" ist die beste Scheibe seit dem Meisterwerk "Hisingen Blues", und GRAVEYARD momentan neben HORISONT und WITCHCRAFT die beste Retro-Rock-Truppe. Das Album ist echt der Hammer und sollte in vielen, vielen Sammlungen einen Platz finden.

Anspieltipps: It Ain't Over Yet, The Fox, Walk On, Bird Of Paradise.