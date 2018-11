Back To The Mausoleum

Back To The Mausoleum

20 Minuten deftiger Death Metal.

Bei GRAVEYARD handelt es sich nicht um die famosen schwedischen Retro-Rocker, sondern um die durchaus erfahrenen spanischen Retro-Todesmetaller. Mit "Back To The Mausoleum" haben sie vor einigen Monaten eine neue EP auf den Markt geworfen, die jetzt endlich eine Rezension erhält. Dass das Artwork großartig ist, seht ihr hier ja selber, daher gehe ich da gar nicht drauf ein.

Geboten wird hallig aufgenommener Death Metal, der atmosphärisch phasenweise in den schwarzen Bereich des Edelstahls hinüberlugt. Nach einem kurzen Intro geht es hinab in die Gruft. Während mir die doomigen Songstrukturen zusagen, finde ich den Gesang etwas zu dumpf, wenn auch nicht ganz so schlimm wie bei der letzten MEMORIAM-Scheibe. Hier wären kraftvollere Vocals definitiv ein Gewinn. Etwas besser funktioniert der Gesang für mich bei den schnelleren Nummern (zum Beispiel beim leicht hektischen 'Craving Cries Beneath'). Das Riffing, das stark an AUTOPSY oder ASPHYX erinnert, ist aber allererste Sahne. Auch hier denke ich übrigens an MEMORIAM, aber eher an das ziemlich feine Debüt.