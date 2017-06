Rockt, rollt und macht Laune (und Durst)!

Neu ist diese Scheibe zwar nicht mehr, wird bei uns aber erst jetzt in Umlauf gebracht. Im Hinblick auf die für den nächsten Winter avisierte Europa-Tournee von GREASY TREE wirkt der von der zuständigen Management-Agentur Teenage Head Music gewählte Zeitpunkt, die Scheibe intensiv zu promoten, dadurch aber nachvollziehbar. Ob das Trio aus dem US-Bundesstaat Arkansas bei uns auch wirklich Fuß fassen kann, bleibt klarerweise erst einmal abzuwarten, Fakt ist allerdings, dass man für ein solches Unterfangen auch schon deutlich schwächere Veröffentlichungen zu Gehör bekommen hat.

An der Musik selbst sollte es nämlich definitiv nicht scheitern, denn auch wenn auf dem selbstbetitelten Debütwerk der Burschen das Rad nicht neu erfunden wird, so hat die Band zumindest zehn durchaus gelungenen Songs darauf anzubieten. Diese sind knietief im traditionellen Blues verwurzelt, wurden aber auch mit einer gehörigen Rock-Schlagseite ausgestattet. GREASY TREE ist eine überaus geradlinige Gangart eigen, mit der die gesamte Spielzeit über amtlich losgerockt wird. Von ausufernden Studio-Jam-Sessions und psychedelischen Ausflüchten scheinen die drei Jungs wenig zu halten, stattdessen geht es - mal in Tradition der Helden des Südstaaten-Rocks, dann wieder eher britisch und eher nachdenklich als beschwingt – direkt und ohne Umschweife zur Sache. Nicht zuletzt dadurch erweisen sich auch gleich mehrere der Tracks auf Anhieb als Ohrwürmchen der gediegenen Art.

Allen voran der lässige Opener 'Don’t Worry About Me', das an eine zu heftig geratenen BLACKBERRY SMOKE-Nummer erinnernde 'Sweet Sugar', sowie das – nicht nur dem Titel wegen – MOLLY HATCHET als Referenz heraufbeschwörende 'Whiskey'. Noch Fragen? Wohl kaum, oder? Ergo: Prost!