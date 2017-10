Bemerkenswertes Album der Jungs aus Münster

Schade, dass wir es hierbei mit einer EP zu tun haben, die schon nach nur knapp 20 Minuten ein viel zu frühes Ende findet. Das musste deshalb gleich vorab gesagt werden, denn ansonsten gibt es hier nicht wirklich etwas zu meckern. Im Gegenteil, THE GREAT BEYOND hat so ziemlich alles richtig gemacht!



So gibt schon das Cover einiges her (wunderbare Farbkombination des Artworks, lässiges Logo und auch die im "Retro"-Style gehaltene Umsetzung lassen das Rocker-Herz aufgehen!), noch überraschender jedoch kommt der Inhalt dieses Pakets daher. Das (zumindest augenscheinlich) noch sehr junge Trio aus Münster schafft es nämlich auf lockere Weise die Intensität des Sounds ihrer Vorbilder, zu denen wohl in erster Linie LED ZEPPELIN und BLACK SABBATH gezählt werden müssen, in die Gegenwart zu transferieren. Man darf THE GREAT BEYOND zwar durchaus auch in die "Retro"-Bewegung einordnen, an der Tatsache, dass diese Jungs weder nach vorgestern klingen, noch bemüht waren das Album verstaubt aus den Boxen dröhnen zu lassen, sondern viel mehr eine eigene Nische anstreben, ändert das nichts. Da Gitarrist Leon Runde über ein ähnliches Timbre verfügt wie WITCHCRAFT-Vorstand Magnus Pelander liegt diese Referenz regelrecht auf der Hand und passt ebenso gut ins Erscheinungsbild wie der abwechslungsreiche Vortrag von THE GREAT BEYOND.



Der reicht vom eher gemächlichen und dabei unverschämt eingängigen, Radio-tauglichen Titeltrack über heftig Rockendes ('Empty Grail') sowie das gefühlvoll-balladeske 'Yearning' hin zum Blues-infiltrierten und doomigen 'Solution' (das in der Tat etwas von früheren WITCHCRAFT hat!) sowie ins Psychedelisch-Progressive. Das Finale 'Mountain Of Gold' entuppt zudem noch als Ohrwurm der Sonderklasse, weshalb wir THE GREAT BEYOND für diese Scheibe unseren Respekt zollen müssen. Gut!