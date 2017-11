Keine klare Richtung - schade bei so vielen Optionen!

Irgendwie steigt man bei THE GREAT DISCORD nicht so richtig durch: für eine Progressive-Metal-Combo fehlt den Schweden zeitweise das nötige Anspruchsdenken, dem Mainstream kann man die Band auch nur in vereinzelten Phasen zuordnen, muss dann aber konstatieren, dass es spätestens bei den Hooklines hapert. Und der Vergleich mit moderneren Acts wie LACUNA COIL hinkt auch, weil "The Rabbit Hole" insgesamt viel rockiger und straighter ist als alle Scheiben der einstigen italienischen Senkrechtstarter.



Im Grunde genommen kann man also erst mal nur feststellen, dass THE GREAT DISCORD als Bandformat relativ eigenständig unterwegs ist, leider aber auch noch keine klare Zielgruppe formulieren konnte. Denn auch auf der zweiten Scheibe gibt es noch einige Ungereimtheiten im Songwriting, die vor allem darauf beruhen, dass in allen möglichen Genres des zeitgemäßen Metals reingeschnuppert wird, kein Ansatz aber auch mit letzter Konsequenz zu Ende verfolgt wird. Sieht man mal von Frontdame Fia Kempe ab, die mit einer wirklich starken Performance für die nötige Konstanz im Sound der Skandinavier sorgt, gibt es kaum etwas Lineares, das man nachträglich an "The Rabbit Hole" festmachen könnte. Die Ideen sind zu vage ausgearbeitet, die stilistischen Besonderheiten schließen sich mit ihrer orientierungslosen Haltung an, und irgendwie hat man immerzu den Eindruck, die Band bemüht sich redlich, etwas Besonderes zu erschaffen, hat aber keine Ahnung, wie genau das konkret funktionieren soll.



Es geht nicht einmal um verschwendetes Talent oder eine potenzielle Verstrickung in musikalische Belanglosigkeiten. Vielmehr fehlt THE GREAT DISCORD der passende Ansatz, der das Material zusammenhält und den Wegweiser mimt. Namedropping (Schlagwerker Aksel Holmgren war kurzzeitig bei GHOST aktiv) hin und her: Auch auf "The Rabbit Hole" bleibt der Band noch viel Luft nach oben!



Anspieltipps: Downfall, The Red Rabbit