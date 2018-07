Ballastfreie Indie-Kost - reicht ja manchmal schon.

Müsste man es aufs Wesentliche herunterbrechen, könnte GREAT ESCAPES als typischer, deutscher Indie-Act charakterisiert werden, der mit leichten College-Rock-Tendenzen, ein bisschen Alternative-Spielwiese und melodischen, manchmal poppigen Arrangements versucht, die Hörerschaft ohne große Schnörkel auf seine Seite zu ziehen. Und wer noch etwas mehr in die Tiefe geht, wird ferner feststellen, dass die Musiker mit einer Menge Leidenschaft an die Sache herangehen und ihre kompositorisch nicht immer explosiven Ideen dennoch so überzeugend verkaufen, dass einzelne Unzulänglichkeiten in der Performance (der Gesang ist manchmal nicht ganz so bewegend, wwie er eigentlich sein sollte) nicht zwingend störend ins Gewicht fallen.

Ja, im Großen und Ganzen ist "Shivers And Shipwrecks" tatsächlich eine sehr angenehme Indie-EP geworden, die mit einprägsamen Nummern, ein paar klischeefreien Emotionen und ordentlichem, aber eben nicht punkig-rotzigem Geschrammel alles dafür tut, um sich für die diesjährige Festivalsaison noch einen Platz zu erkämpfen. Und die Hurricans und Rock am Rings dieser Nation würden die Band sicherlich mit Kusshand nehmen, würde man dort von ihr Notiz nehmen.

Und hier kommt dann die allseits kritische Alternative-Gemeinde ins Spiel, die sich einfach darauf einlassen sollte, dass hier nicht allzu viel Originelles, aber doch eine Menge Authentisches geboten wird - und das ist manchmal doch mehr wert als die künstliche Quadratur des Kreises. "Shivers And Shipwreckss" tut vielleicht nicht weh, unterhält aber wirklich richtig gut. Vor allem dann wenn man den ganzen Emo-Krimskrams irgendwann mal satt ist und Gefühle auch mal wieder völlig frei von Pathos erleben möchte...

Anspieltipps: Noisy, Antiartikulation