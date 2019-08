Den Sternen näher als der Erde.

Black Metal der zweiten Welle ist bei GREVE Programm. Allerdings nicht aus Norwegen, sondern aus Schweden. Denn hinter dem Bandnamen steckt Swartadauþuz (BEKETH NEXEHMÜ, MYSTIK, DAUDADAGR), der in der schwedischen Szene schon zahlreiche Spuren hinterlassen hat. Scheinbar benötigt er ein weiteres Ventil für klassischen Schweden-Sound, denn "Nidingsdåd utav det Uråldriga" ist so etwas wie eine Liebeserklärung an das Jahr 1996. Also An Meilensteine wie "Havoc", "The The Triumph Of Satan" oder insbesondere "The Secrets Of The Black Arts". Das gilt vor allem im Hinblick auf die erschaffene Atmosphäre, denn mit der rumpelig-aggressiven Herangehensweise der ersten genannten Demos von FUNERAL MIST oder TRIUMPHATOR hat GREVE nicht all zu viel gemein. Eher mit dem entrückten Sound der DARK FUNERAL-Scheibe, die hier sicherlich in manchen Momenten Pate gestanden hat.

Es sind vor allem die mystischen Momente, die die zwei Songs auf "Nidingsdåd Utav Det Uråldriga" von anderen Veröffentlichungen abheben. Mit vollem Galopp durch skandinavische Landschaften reiten viele. In der klirrenden Kälte unter flackerndem Nordlicht ist es da schon einsamer. Die Produktion hat sicherlich großen Anteil daran, dass das GREVE-Debüt so wirkt, wie es soll. Mit einer dicken Schicht von Keyboard-Chören, die zu keinem Zeitpunkt zu dick aufgetragen werden, definiert sich die Musik nicht über das Spektakel, sondern über das Ambiente. Bei zwei Songs funktioniert das Rezept auch ziemlich gut; die Frage lautet dann in Zukunft, ob es auch auf Albumlänge genug Ideen gibt. Mit dieser Art von Black Metal läuft man immer etwas Gefahr, sich zu sehr im Dickicht des Nicht-Greifbaren zu verzetteln.