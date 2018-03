Die Australier, die können Black Metal!

Allzu viel Zeit nehmen sie sich nicht, um ihre dissonanten, zumeist hasserfüllten Vorstöße gebührend in Szene zu setzen, und dennoch sind diese Australier eine der zahlreichen Bands vom kleinsten Kontinent, die in der extremen Sparte sehr bald zu den absoluten Ausnahmekönnern avancieren könnten. Die drei Nummern, die GREYTOMB auf "Monumental Microcosm" gepackt hat, sind nicht nur finster und brachial, sondern auch verdammt abwechslungsreich und trotz der wiederkehrenden inhaltlichen Stilbrüche ein wahres Fest für Freunde des atmosphärischen Black Metals.

Schon der Opener des zweiten GREYTOMB-Albums offenbart all die Qualitäten, mit denen die Truppe zu punkten weiß: ungestüme Phasen zwischen schwarzem Metall und derbem Todesblei, doomige, epische Momente, die im Zeitraffer vorbeiziehen und zuletzt eine hohe Summe unterschiedlichster Tempoverschiebungen, die dem Song eine unglaubliche Agilität verpasst. Dürfte man sich den finsteren Stilmix selbst zusammenstellen, wäre er klangtechnisch wahrscheinlich nicht weit von 'Null' entfernt. Aber auch die beiden übrigen Kompositionen passen sich dieser individuellen Vielfalt an. 'Antimeta' geht immer wieder in die Ofensive, streut aber auch punktgenaue Breaks ein, um der Nummeer eine gewisse Nachhaltigkeit zu verpassen, und 'Force Majeure' verlässt sich auf die erhabene Atmosphäre der Doom-Versatzstücke, die hier besonders stark ausgeprägt sind. Und das Resultat: Zwei weitere Topsongs und ein entschlossen anmutender Qualitätsnachweis, der auch den letzten Zweifler sofort ruhigstellen dürfte.

GREYTOMB ist noch relativ frisch bei der Sache, grüßt aber schon mit den allergrößten Ambitionen, denen man auf "Monumental Microcosm" auch Nachdruck verleihen kann. Die magere Spielzeit von lediglich 25 Minuten ist zwar grenzwertig und somit diskussionwürdig, doch inhaltlich ist dieser 3-Tracker unstrittig und eben auch bärenstark!

Anspieltipps: Null, Antimeta