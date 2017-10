Angenehm leichte Kost eines einstigen Bowie-Sidekicks

Wenn man ständig im Hintergrund arbeitet und seine kreativen Ideen nur dann ausleben kann, wenn der Brötchengeber mal ein bisschen gnädiger gestimmt ist, sollte man als Künstler irgendwann vorm Exitus stehen. Zaine Griff mag solche Phasen ebenfalls schon durchlebt haben, konnte unter anderem an der Seite von David Bowie und THE KINKS aber sicherlich eine Menge Genugtuung erlangen, da schließlich nicht jeder einfache Straßenmusiker zu solchen Ehren gelangt. Seit geraumer Zeit ist der neuseelänische Songwriter nun aber solo unterwegs und geht hier ganz klar auch seiner eigenen Wege. Auch auf dem dritten Album wird neuromantischer 80s Pop mit Nuancen von beispielsweise MARILLION geboten - eingetütet in ein seltsam erfrischendes Retro-Format, das nicht selten auch Züge des heutigen Independent-Sektors aufgreift.

Die Tatsache, dass man eine deutliche Affinität zu den 80ern haben sollte, um mit den Songs von "Mood Swings" warm zu werden, ist jedoch unbestritten. Mr. Griff lebt seine Musik in jenem Jahrzehnt, in dem er selbst seine ersten Arbeiten abgeleistet hat, agiert dabei aber bei weitem nicht so plastisch wie die Acts jener Zeit. Die Songs haben zwar Keyboards und gelegentlich auch Synthies eingbaut, jedoch ist hier keine derbe Penetranz angesagt, sondern ein songdienlicher, komprimierter Einsatz, von dem das Mateial auch profitiert.

Lediglich bei der Erstellung bleibender Hooklines ist Zaine Griff anno 2017 nicht ganz auf der Höhe; echte Hits hat sein neuer Silberling nicht, dafür aber elf angenehme, leicht verdauliche, manchmal auch nachdenkliche Songs, die man ganz sicher mögen wird, wenn man die FISH-Phase im MARILLION-Katalog zu schätzen weiß.

Anspieltipps: Devil In The Flesh, Take All Of Me