Folk-typisch und dennoch mehr als nur Album Nr. X

Ein erster Blick auf die GRIMNER-Homepage lässt mal wieder Schlimmstes befürchten: Jedes Wikinger-Klischee wird ausgereizt, und wer nicht zu schmunzeln beginnt, wenn er die x-te Variante einer Schlachtentruppe begutachtet, die sich hauptsächlich mit Hörnern und Fellen bekleidet, glaubt wohl auch noch, dass Bands wie LORDI ernsthaft gute Songs schreiben. Aber lassen wir die Seitenhiebe...

Bei den Schweden geht es einmal mehr um das kunterbunte Einmaleins des Folk Metals, das auf "Vanadrottning" allerdings angenehm basisnahe dargeboten wird. Zwar darf in den elf Songs der neuen Scheibe auch gerne mal geschunkelt werden, doch unnötigen Bombast, wie ihn BATTLE BEAST und Co. seit einiger Zeit betreiben, sucht man auf dem aktuellen Werk ebenso vergebens wie aufgeblähte Keyboard-Arrangements und mit Overdubs massiv gepimpte Chöre. Stattdessen agiert die Band lieber in der Schnittmenge von AMON AMARTH und FALCONER und klingt manchmal in etwa so, als würde man bei FINNTROLL die Tasten subtrahieren - einprägsame Melodien und starke Hooklines inklusive.

Letztgenannte sind es dann auch, die aus einem weitestgehend konventionellen Album ein wirklich gutes machen. Die Musiker von GRIMNER scheuen zwar auch nicht davor zurück, sich aller erdenklichen Klischees zu bedienen, treten dabei aber nicht in die üblichen Fettnäpfchen, sondern retten sich im richtigen Moment wieder in einen packenden Refrain oder einen anständig kickenden Groove. In der Summe unterscheidet sich die Band zwar nur dadurch von den weiteren Vertretern der Folk-Metal-Szene, dass ihr Grundfundament aus Riffs und nicht aus überbordend voluminösen Arrangements besteht, doch alleine das reicht schon aus, um die neue Platte an die entsprechende Zielgruppe weiterzuempfehlen. Nicht zuletzt dank hervorragender Nummern wie 'Avundas Hennes Ungdom' und 'Ägers Salar' ist dieses Album nämlich nicht nur einen Lauschangriff, sondern direkt die komplette Investition wert!