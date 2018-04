Schöne Grüße, Papa!

"Illegal" war das GROBSCHNITT-Lieblingsalbum meines Vaters. Im Erscheinungsjahr der Platte war er in seiner Sturm & Drang-Phase, womit klar war, dass ich – als ich dann sieben Jahre darauf das Licht der Welt erblickte – im Laufe der 1990er Jahre unweigerlich mit Songs wie 'Illegal', 'Silent Movie' oder 'Space Rider' konfrontiert wurde. Und was soll ich sagen – meinem damaligen Ich hat "Illegal" sehr gefallen. Obwohl im weiteren Verlauf neue Bands meinen Geschmackshorizont durchquerten, gab es immer Scheiben, die über all die Jahre blieben. "Let There Be Rock", "Back In Black" und natürlich die GROBSCHNITT-Scheibe von 1981.



Darum ist es mir eine sehr emotionale Freude, dass nicht nur "Illegal" im Zuge der "Black & White"-Wiederveröffentlichungen – wie die anderen Scheiben auch – mit remastertem Sound, rarem Bildmaterial im Innenleben, interessanten Textbeiträgen der GROBSCHNITT-Musiker sowie natürlich auch der Songtexte ausgestattet wurde, sondern ich dieses Sahne-Schmuckstück derer Diskographie noch einmal kurz besprechen darf. Obwohl mich das etwas langweilige Artwork damals doch wenig interessiert, war der Inhalt umso wertvoller.



Und anders verhält es sich auch 37 Jahre nach dem erstmaligen Erscheinen nicht. Auch wenn die anderen beiden Platten "Volle Molle" und "Razzia" optisch vielleicht mehr glänzen können, lebt "Illegal" vom Songmaterial und weiß vollends zu überzeugen. Die Tracks kommen schneller auf den Punkt, sind noch abwechslungsreicher als auf den Scheiben zuvor und die Stimmung ist famos. Waren Willi, Lupo und Eroc Anfang der 1980er Jahre auf ihrem kreativen Höhepunkt? Wohl möglich, denn auch die Folgescheibe "Razzia" ist ähnlich mitreißend. "Illegal" jedenfalls ist seine – wenn überhaupt – abermalige Anschaffung definitiv Wert!