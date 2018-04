Ein wunderbares Album!

"Razzia" gilt für viele als das beste GROBSCHNITT-Album und ohne Frage haben Lupo, Eroc, Willi und Co. vor rund 26 Jahren ein bockstarkes Album herausgebracht, das, wie ich finde, am ehesten die unglaubliche Live-Präsenz dieser Truppe zur damaligen Zeit widerspiegelt. Für mich persönlich rangiert "Razzia" knapp auf dem zweiten Rang hinter "Illegal", doch man kann mit Fug und Recht behaupten, dass GROBSCHNITT in dieser Phase am stärksten war. So war das nunmehr zehnte Album der Jungs nach der deutschen "Jumbo"-Ausgabe das erst zweite, was ausschließlich aus deutschen Texten bestand. Und speziell 'Schweine im Weltall' dürfte jeder Fan im Schlaf mitträllern können. Doch auch dank dem Eröffnungshit 'Wir wollen sterben', dem coolen Titelstück und dem Opener-Pendant 'Wir wollen leben' genießt das 1982-Album absoluten Kultstatus.



Darum verwundert es auch nicht, dass diese Scheibe, wie die vorangegangenen neun Platten auch, nun als chice Deluxe-Vinyl-Version der "Black & White"-Serie noch einmal das Licht der Welt erblickt. Überarbeiteter Sound, Download-Key, bisher unbekanntes Foto- und Textmaterial – alles mit am Start. Doch für das "Razzia"-Re-Release haben sich die Musiker mit der Unterbringung des Instrumentalstückes 'Sweetwater River' sowie weiteren Bonus-Tracks etwas Besonderes einfallen lassen. Jene Zusatz-Bonbons – bis auf das Instrumental – sind Live-Songs, die am 23. April bei einem GROBSCHNITT-Auftritt in der Düsseldorfer Philipshalle mitgeschnitten wurden.



Und genau so schließt sich eben der Kreis: GROBSCHNITT bleibt als eine der innovativsten, authentischsten und spielfreudigsten Live-Bands aus deutschen Gewässern in Erinnerung. Und auch wenn die Bonus-Live-Songs nicht die allerbeste Qualität haben, spiegeln sie doch genau diese Band-Trademarks perfekt wider. Zusammen mit erstklassigem Song-Material ist das Re-Issue von "Razzia" für Neugierige, die sich bald als Fan dazuzählen lassen wollen, womöglich am wertvollsten. Probiert es aus und lasst euch von dem Kult überzeugen.