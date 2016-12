Was soll ich hier schreiben? Der Titel sagt eigentlich alles.

Gegen Ende des Jahres 1978, in dem von GROBSCHNITT schon das erfolgreiche und für nicht wenige Musikfans maßgebliche Album "Solar Music Live" erschienen war, trat die Band aus Hagen beim Rockpalast-Festival in der Dortmunder Westfalenhalle auf, das kurz darauf im Fernsehprogramm des WDR zu sehen war und später von den Zuschauern zum Rockpalast-Konzert des Jahres gewählt wurde. Wie Leadgitarrist Lupo POWERMETAL.de schon im Interview im letzten Jahr verraten hatte, wurde eine DVD mit diesem Auftritt geplant. Nun ist dieser berühmte Gig und einiges mehr auf dem prächtigen DVD-CD-LP-Paket "Solar Movie - Rockpalast & Berlin 1978" in Bild und Ton erhältlich.



Im Rockpalast spielt GROBSCHNITT nach einer kurzen Ouvertüre den Liveklassiker 'Vater Schmidt's Wandertag' und 'Come On People', das erst im folgenden Jahr auf der nächsten Studioscheibe "Merry-Go-Round" vertreten war. Als Zuschauer hört und sieht man die Klasse der Musiker. Höhepunkt ist die fast einstündige Darbietung von 'Solar Music', dem Magnum Opus der Band. Von diesem Stück sind mittlerweile so viele Fassungen veröffentlicht worden, dass weitere wohl nur noch für Hardcorefans der Gruppe interessant sind, aber die hier vorliegende Version auf DVD hat durchaus ihre Berechtigung, weil es nun auch die Bühnenshow zu sehen gibt, die den Zuschauern bei GROBSCHNITT regelmäßig neben der Musik geboten wurde. Allmählich wabert künstlicher Nebel auf die Bühne, der die bunten Scheinwerfer und Fackeln sowie die verkleideten Auftritte der Mitarbeiter passend zur improvisationsreichen und weitschweifigen Musik schummrig macht. Neben dem Konzert ist auf der DVD der titelgebende "Solar Movie", einen Animationsfilm des schottischen Künstlers John McGeoch. Er illustriert eine Liveaufnahme von 'Solar Music', die ebenfalls 1978 bei einem Konzert im Berliner Club "Quartier Latin" mitgeschnitten wurde. Ein surreal-psychedelischer Film um Entstehen, Vergehen und Wiederkehr läuft in fantasievollen, manchmal verwirrenden Bildern ab.



Da man für die Musik nicht jedes Mal sein Heimkino anwerfen möchte, gibt es beide Mitschnitte von 'Solar Music' auch auf zwei Schallplatten aus farbigem Vinyl. Noch mehr Inhalt bieten die CDs, die mit je 79:10 Minuten (!) randvoll bespielt sind. Der erste Silberling enthält das nur um einige Ansagen gekürzte Konzert im Rockpalast, der zweite neben der Aufnahme aus Berlin zwei zusätzliche Tracks. 'Finale Wesel 1978' ist die Improvisation, die GROBSCHNITT am Ende ihrer Konzerte gerne an 'Solar Music' anschloss, um zum Abschied die Band und ihre Helfer vorzustellen. Hier ist auch ein Ausschnitt der frühen Nummer 'Symphony' eingebaut. Bei 'Solar Conclusion' handelt es sich um eine neue Studioaufnahme um das Thema aus 'Solar Music Pt. 2'. Drummer Eroc, ein anerkannter Soundexperte, hat allen Aufnahmen, auch wenn sie wie die Rockpalast-Show nur in Mono vorlagen, einen erstaunlich vollen, sauberen Klang verpasst.



Dazu enthält das Paket ein Beiheft im LP-Format mit vielen Bildern aus dem Rockpalast-Auftritt und dem "Solar Movie" sowie Erinnerungen der Band-Nachlassverwalter Eroc, Lupo und Willi Wildschwein über ihre Erlebnisse 1978.