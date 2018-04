Wenn schon, denn schon

Unter dem Serientitel "Black & White" wurden die ersten sieben GROBSCHNITT-Alben bereits vor einigen Monaten wiederveröffentlicht. Nun folgt mit den Vinyl-Re-Releases zu "Volle Molle", "Razzia" und "Illegal" der dritte Reigen, der die Fans und Sammler erneut vor Freude im Dreieck springen lässt. So sollten alle 14 regulären Platten noch einmal in chronologischer Reihenfolge ans Tageslicht kommen und dass wir es hier nicht nur mit bloßen und lieblosen Wiederveröffentlichungen zu tun haben, versteht sich auch von selbst. Nein, hier haben Universal und die drei GROBSCHNITT-Musiker Eroc, Lupo und Willi Wildschwein schon sehr viel Liebe und Detailarbeit hineingesteckt, um den Fans einen wirklichen Mehrwert in die Hände zu drücken.



Wie die anderen Re-Releases auch, so erscheint auch die Live-Scheibe "Volle Molle" im Gatefold-Format zum Aufklappen mit vielerlei raren Fotos, tollen Textbeiträgen GROBSCHNITTs sowie entsprechenden Songtexten ausgestattet. "Volle Molle", ursprünglich 1980 veröffentlicht, kommt zusätzlich mit einem farbigen Kunstdruck der Band daher und – aber da unterscheidet sich das Album nicht von den anderen GROBSCHNITT-Reissues – mit einer Download-Card. 2x 180g pure Live-Freude also. Und wie viel Freude im Gegenzug die Band auf der Bühne hatte, wird bei "Volle Molle" unheimlich deutlich. Mit welchem Spielspaß Eroc, Lupo und der Rest hier vom 28.09 bis zum 11.12.1979 zu Werke gingen, ist einfach fantastisch.



Dank entsprechend remastertem Sound und alteingesessenen Evergreens wie 'Solar Music', 'Waldeslied' oder 'Wuppertal Punk' macht diese Live-Scheibe einfach in jeder Generation Freude. Erst vor Kurzem sprach ich mit meinem Vater über den Re-Release-Reigen der GROBSCHNITT-Platten im Allgemeinen und seine Augen leuchteten. Mit welcher Freude er über Platten wie "Illegal", "Razzia", "Jumbo" oder "Ballermann" sprach, wird mir noch lange in Erinnerung bleiben. Und besser spät als nie, aber vor allem durch solche Gegebenheiten, wird der eigentliche Wert solcher Veröffentlichungen erst deutlich. Väter und Väters Väter schwelgen dank den Reissues noch einmal wunderbar in Erinnerung und jüngeres Gemüse, zu dem ich mich mit meinem 29 Lenzen unweigerlich zähle, können dank ihnen die Freude der älteren Semester wunderbar nachvollziehen.



Als bloße Live-Scheibe ist "Volle Molle" etwas Gutes: Das Publikum geht gut ab, die Musiker sind, wie schon gesagt, volle Molle bei der Sache und die Songauswahl lohnt sich. Als überarbeitetes Re-Release ist "Volle Molle" jedoch etwas Hervorragendes: Überarbeiteter aber authentischer Sound, Kunstdruck, Bilder-Raritäten und ein Download-Kärtchen für unsere digitalen Freunde. Und darüber hinaus das Verständnis für unsere Väter.