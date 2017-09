Ein Power/Thrash-Leckerli aus North Carolina

Da die erste Existenz-Phase leider nicht wirklich zum von den Bandmitgliedern erhofften Erfolg geführt hatte, wurde GROSS REALITY nach nur fünf Jahren und einem Demo namens "Human Resign" anno 1996 wieder aufgelöst. Kein Wunder also, dass man von diesem Unternehmen aus North Carolina bei uns erst nach der Wiederbelebung durch die beiden Ur-Mitglieder Daniel Powell (Bass, Vocals) und Jason Wheeler (Drums) etwas mitbekommen hat.



Zwar dürfte auch heute noch viele Interessenten auf Grund des darauf spezialisierten Labels Divebomb Records an einen Re-Release denken, doch dem ist – wie schon vor drei Jahren als die Herren mit "Overthrow" debütierten – definitiv nicht so. Im Gegenteil, das Material ist - inspiriert offenbar durch zahlreiche Gigs, die GROSS REALITY bis ins Vorprogramm von DEATH ANGEL brachte – brandaktuell und sprüht regelrecht vor Hingabe, Spielfreude und Energie. Nicht zuletzt deshalb ist der Vergleich zu dieser Bay Area-Institution auch durchaus angebracht, wie man als weitere Referenzen auch METALLICA, TESTAMENT und HEATHEN erwähnen darf.



Die Songs kommen aber nicht nur in Form knackiger US-Thrash-Geschosse der "Genre-Antike" aus den Boxen, sondern weisen auch eine gehörige Power Metal-Schlagseite auf und wurden zudem um vereinzelte Kabinettstücke an den Sechssaitigen (deshalb von Prog Thrash zu sprechen wär‘ aber dennoch übertrieben) aufgepeppt. Die Band kann obendrein auch mit einer amtlichen Dosis MAIDEN-Harmonie-Gitarren überzeugen und wird fraglos jeden Thrash-Gourmet in Wallung versetzen können.



Das gelingt wohl auch Sänger Daniel, der über weite Strecken mit glasklaren und hellen Gesangspassagen beeindruckt. Und dass er sich zudem auch als überaus ausdrucksstark entpuppt und in manchen Momenten an eine gemäßigtere Version von POWERMAD-Fronter Joel Dubay denken lässt, dürfte GROSS REALITY wohl auch nicht unbedingt schaden. Der Kerl passt einfach perfekt zum Sound der Band - ihr wisst ja wie das mit dem Deckel und dem Topf ist....



Zwar bohren sich nicht alle Songs dermaßen unbarmherzig ins Langzeitgedächtnis wie das vielschichtig angelegte 'Invitation', oder der Titeltrack, ein überaus empfehlenswertes Power / Thrash-Leckerli hat die Formation mit "Escaping Gravity" aber dennoch abgeliefert!