Cursed...Black Magic Night

Es wird finster in den kommenden Tagen. In Mühldorf am Inn taten sich 2016 einige Musiker zusammen, benannten sich nach dem Debütalbum der polnischen Schwarzwurzelexperten von MGLA, um ihre Version der pechschwarzen Masse zum

Besten zu geben. GROZA entwickelt auf der Debüt-EP "Unified In Void" eine extrem dichte, klirrendkalte und bitterböse Atmosphäre, die sich gewaschen hat. In fünf Abschnitten mit einer Gesamtspielzeit von knapp 28 Minuten spielt GROZA ehrlichen, erdigen und technisch absolut sauberen Black Metal, blickt oft in die skandinavische Richtung, ohne dabei jedoch ihre Helden MGLA, UADA, BATUSHKA oder KRIEGSMASCHINE ausser Acht zu lassen.



Doch trotz aller Schwärze weiß GROZA auch dezent epische Melodien in ihr Unterfangen miteinzubauen, was den entscheidenden Vorteil hat, dass "Unified In Void" angenehm kurzweilig, verspielt klingt und auch so manche Aha-Effekte zu bieten hat. Das Titelstück baut gleich zu Beginn eine fast schon süchtig machende Atmosphäre auf, 'Ouroboros' und 'Amongst The Worms' haben extrem tolle Gitarrenläufe und an 'Unworthy' kann man sich kaum satthören. Zum Schluss lässt das mächtige 'Thanatos' noch einmal aufhorchen und macht in gewisser Weise fast schon traurig, da es nach diesem fulminanten Song schon zu Ende ist.



Ich mache es kurz: Das erste GROZA-Lebenszeichen ist ein richtig gutes, da homogenes, eingespieltes, in sich stimmiges gewordenes, das dank toll-finsterer Aura und dem nötigen Know-How überzeugen kann. Es bleibt abzuwarten, ob die Musiker diese Klasse auch über die volle Albumdistanz auf die Kette bekommen, aber für die Länge einer EP ist das über alle Maße erhaben.