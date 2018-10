Ein starkes Stück Power Metal mit Überraschungen.

21 Jahre existiert GUARDIANS OF TIME bereits und ich habe noch nicht einen Song dieser Band gehört? Zum Glück erscheint jetzt das fünfte Album der norwegischen Power Metal-Truppe und dank "Tearing Up The World" komme auch ich jetzt in den Genuss der Musik.



Denn was GUARDIANS OF TIME abliefert, ist Power Metal mit großer Klasse. Fette Riffs und eingängige Gesangslinien von Fronter Bernt Fjellestad (diese Stimme!) sorgen immer wieder für Ohrwürmer, der Opener und Titeltrack fräst sich ultraschnell in die Gehirnwindungen des Hörers und setzt sich dort fest. Gleiches gilt für z.B. für 'Brothers Of The North', 'Burning Of Rome' oder 'As I Burn'. Im letztgenannten Track gibt es einen Gastauftritt eines, meiner Meinung nach, besten Heavy Metal-Sänger der Welt: Tim Ripper Owens, der ehemalige Sänger von u.a. WINTERS BANE, JUDAS PRIEST und ICED EARTH. Tims und Bernts Stimmen harmonieren sehr gut und der Ripper verleiht dem Album Gesangshöhen, die es sonst nicht hat.



Noch überraschender als der Gastauftritt vom Ripper ist aber der Gast im Titeltrack: Es handelt sich um niemand geringeren als Ex-IMMORTAL-Fronter und Black Metal-Ikone Abbath. Aber auch er passt voll ins Konzept des Songs und verleiht dem ganzen Album einen speziellen Moment.



"Tearing Up The World" ist ein ganz starkes Stück Power Metal, druckvoll und eingängig und das auch ohne oftmals verpönte Keyboards. Für mich bleibt nur noch ein Wort, was man mit dieser Scheibe machen sollte: Kaufen!