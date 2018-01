Pure Klassik, echte Klasse!

Wer schafft es schon, ein Coveralbum aufzunehmen, auf der schließlich Fassungen landen, die überhaupt nicht mehr auf das Original schließen lassen? Und wie weit müssen und dürfen diese Originale eigentlich entfremdet werden, dass man überhaupt noch von tatsächlichen Coversongs sprechen darf?

Diese Frage hat sich Katarina Gubanova schon häufiger gestellt und auf ihrer ersten EP auch gleich die Antwort mitgeliefert. Die russische Pianistin kennt sich im zeitgemäßen Metal relativ gut aus und hat sich einige ihrer Favoriten herausgesucht, um sie in eine reine Klassikform zu bringen. 'Guardians Of Asgaard' von AMON AMARTH kann man zumindest in den Strophen noch erkennen, 'Vermillion Pt. 2' von SLIPKNOT und die sehr eigenwillige Interpretation von SATYRICONs 'Phoenix' allerdings sind teilweise so krass neu improvisiert, dass man ihre Herkunft nicht im entferntesten vermuten würde - aber vielleicht macht das ja gerade den Reiz dieser Piano-Scheibe aus!



Immerhin hat Gubanova einen Song in petto, der nach wenigen Sekunden seine unverkennbaren Melodien entfesselt: VOLBEATs 'For Evigt' mag in der Wahl der ansonsten eher radikalen Ursprünge zwar nicht ganz so treffend gewählt sein, doch wenn die Tastenvariante am Ende mehr Spaß macht als die fröhlich-rockige Originalversion, darf man der guten Dame dazu gratulieren, hier eine Menge richtig gemacht zu haben. "Replays By Miss Key #1" mag zwar pure Klassik sein, ist aber auch für einen Special-Interest-Release extrem spannend - und das nicht nur für eine auserlesene Hörerschaft!



Anspieltipps: For Evigt, Phoenix