Neue Namen waren ein Hobby der AOR-Truppe aus Denver, Colorado. Begonnen hat die Band als CAUGHT IN THE ACT in den späten Achtzigern, wofür sie von fünf Kindern in einer gleichnamigen Truppe verklagt wurden und sich fortan CITA nennen mussten. Mit "Act I - Relapse Of Reason" (1995) und "Heat Of Emotion" (1996) brachten es die Herren auf zwei formidable Melodic-Rock-Alben, bevor auch dieser Name wegen der Nähe zu der berühmten Jungstanztruppe ad acta gelegt und GUILD OF AGES aus der Taufe gehoben wurde. Mit "One" (1998), "Vox Dominatas" (1999) und "Citadel" (2001) gab es noch drei Genrehöhepunkte, bevor unter dem Namen RELAPSED mit "Into A Former State" 2006 ein letztes Lebenszeichen zu vernehmen war.

Eigentlich hatte ich nicht mehr damit gerechnet, noch einmal etwas von Danny Martinez, Anthony Trujillo, James Lostetter und Steve Stuntz zu hören und war daher sehr erfreut, als uns die Nachricht der Reunion unter dem Namen GUILD OF AGES erreichte. Mitten im Sommer ist auch die beste Zeit für locker-leichten Melodic Rock, der viel Wert auf beide Kernelemente legt: Melodie und Rock.

So ist es dann auch auf "Rise", auch wenn das von einem Intro eingeleitete 'Deep In Heaven' ein kleiner Stotterstart ist. Da fehlen mir noch ein bisschen Drive und Energie; auch scheint der Song etwas zu sehr im Midtempo zu verharren. In der Folge wird das aber viel besser. Schon mit dem folgenden 'Around The Sun' gibt es dann wieder die Griffigkeit und das Gespür für Melodien, für die die Herren unter verschiedenen Namen bekannt waren. Gerade im Mittelteil mit dem flotten 'Addicted', der Melodieoase 'Every Road Leads Me Home', dem energischen 'All Fall Down' und den von mehrstimmigen Vocals veredelten 'Awaken' spielt GUILD OF AGES in bekannter Form auf.

Unterm Strich wird zwar die Klasse der beiden besten Werke "Citadel" und "Act I - Relapse Of Reason" nicht ganz erreicht, aber als Fan der Band dürfte man dennoch nicht enttäuscht werden. Und wer noch einen Sommersoundtrack sucht, sollte hier auch einmal hinein hören.