Hier fehlt der letzte Kick!

GUILLOTINE ist eine Death/Thrash-Kapelle aus Atlanta, die mit ihrem gleichnamigen Debüt vor allem den Teil der extremen Gemeinde anspricht, der nicht auf allzu rasanten Stoff abfährt. Der erste Bandoutput widmet sich in den meisten Passagen eher doomigem Stoff und fährt entsprechend dicke Riffwände auf, schafft es leider aber nur relativ selten, den Bann der mangelnden Eigenständigkeit zu brechen. Und das ist nicht das einzige Problem, mit dem sich die Musiker herumplagen müssen.

Im Großen und Ganzen fehlt dem Material nämlich der klare Kurs: GUILLOTINE wildert gerne mal im DOWN-Kosmos herum und schafft sich ein paar Sludge-Riffs drauf, versucht gleichzeitig aber auch, mit kurzen Black-Metal-Abstechern das Publikum zu erweitern, während weder die flotteren Riffattacken noch die etwas stärker gebremsten Grooves echte Highlight-Momente kreieren.

Wollte ich gemein sein, würde ich der Band ganz klar die Kritik mit auf den Weg geben, dass sie als eine unter tausenden nicht allzu großen Eindruck hinterlässt. Da GUILLOTINE hier und dort aber doch Qualitäten zeigt, die ein ganzes Stück über dem Durchschnitt liegen (so etwa die dicken Bässe im abschließenden 'Not Worth Saving' oder die gemeinen Offensiven in 'Black Emperor'), habe ich durchaus Hoffnung, dass die Band mit der Erfahrung wachsen wird. Fürs Erste geht "Guillotine" daher auch in Ordnung, zumal keiner der Songs wirklich schlecht ist. Trotzdem wird sich die Band noch deutlich steigern müssen, um auch über den lokalen Sektor hinaus Anerkennung zu bekommen. Warten wir es also ab.