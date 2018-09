Ein Emo-Album, das sich ausreichend abgrenzen kann - immerhin!

Gute Emo-Sounds mit eigenständigem Charakter sucht man inzwischen fast vergebens. Die meisten Genre-Acts verlassen sich auf Easy-Listening-Geschichten in der Nähe der kommerziell erfolgreichen Pop-Punk-Combos, und wenn eine Band sich dann doch mal aus dem Fenster lehnt und andere Pfade beschreitet, klingt das oftmals erzwungen und wenig spontan.



Bei GULFER liegt die Wahrheit in dieser Sache irgendwo in der Mitte. Die Jungs marschieren zwar nicht mit der Flagge der Revolution voran, bemühen sich aber auch diesmal wieder, ein paar außergewöhnliche Klänge in den handelsüblichen Genre-Mix einzubauen und das Material zumindest für die Dauer einer guten halben Stunde spannend zu halten. "Dog Bless" ist zwar trotzdem ein ziemlich typisches Emo-Album, nimmt aber gerne auch mal den unbequemen Weg, der mit einigen fast schon verproggten Arrangements gepflastert ist und statt den typischen kennen-wir-alle-schon-Melodien auch mal mit verqueren Ideen nach neuen Wegen Ausschau hält.

Nicht alle Songs der neuen Scheibe treffen dabei ins Schwarze, doch verglichen mit der weichgespülten Victory-Palette, die sich zumeist nur noch selbst zitiert, ist bei GULFER in kreativer Hinsicht noch ein bisschen Stimmung angesagt, und genau dieser Umstand unterscheidet die Platte dann auch von den meisten Releases der direkten Konkurrenz.



Ein Hoch auf die Innovation auszusprechen, wäre aber dennoch verkehrt, denn so stark sind die Abgrenzungen dann doch nicht. Aber "Dog Bless" hat einen sehr angenehmen Unterhaltumngswert abseits des üblichen Konsens. Und das ist manchmal mehr wert als ein Strahl von Hymnen, der am Ende des Tages so berechenbar klingt, dass man schon mit Blick auf den nächsten Morgen keine Lust mehr darauf hat. Insofern: Gerne mal reinhören!



Anspieltipps: Baseball, Judy Froster