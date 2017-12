Nicht mehr wirklich frech, aber auf einmal wieder in der Spur!

Vor 20 Jahren galten diese Herren noch zu den meistgefragten Persönlichkeiten der internationalen Rock & Roll-Szene. Und auch wenn GUN sich niemals endgültig zur Ruhe gesetzt hat, haben sich die Schotten in der nachfolgenden Zeit so verdammt rar gemacht, dass die einst große Nummer heute nur noch eine kleine Randnotiz ist, an der selbst Fans der ersten Stunde nur noch wenig Interesse haben.



Und das hat abgesehen von der fortwährneden Studioabstinenz noch weitere Gründe: Zum einen ist GUN seit geraumer Zeit nicht mehr im Original-Line-up unterwegs und musste den Unruhen auch beim Songwriting Tribut zollen; und zum anderen ist die Truppe längst in die Jahre gekommen und präsentiert sich inzwischen entsprechend handzahm. Das letzte Album war ein echter Tiefpunkt, in dessen Folge man sich gar wünschte, dass GUN sich langsam aber sicher um die Rente kümmern würde. Doch die Jungs haben sich noch einen weiteren und wahrscheinlich auch letzten Versuch eingeräumt, die Fans noch einmal zu besänftigen. Und dieser Versuch hört auf den Namen "Favourite Pleasures".



Erstaunlicherweise hat sich die Band in den zehn hier angebotenen Stücken tatsächlich noch einmal berappelt und zumindest einen Weg gefunden, ihre Hardrock-Wurzeln noch einmal so weit Revue passieren zu lassen, dass auch wieder ansprechendes Material an den Start gebracht wird. Das aktuelle Werk mag zwar nicht sonderlich dreckig klingen, und hin und wieder spürt man tatsächlich, dass die Herren ein höheres Durchschnittsalter haben, doch die meisten Nummern sin dennoch ganz anständig und bringen ein Feeling zurück, dessen Wiedergabe man diesen Schotten gar nicht mehr zugetraut hätte - und das ist am Ende sicherlich mehr, als man von GUN hätte erwarten dürfen.



Selbstverständlich knüpft "Favourite Pleasures" am Ende nicht an die früheren Glanztaten an, und ganz offensichtlich ist der Biss nicht mehr ganz so stark ausgeprägt wie Anfang der 90er. Aber mit ihrem erst sechsten Album machen die Herren von der Insel wieder einiges an verlorenem Boden gut und können ruhigen Gewissens von sich behaupten, die Chance genutzt zu haben. Und das geht sogar so weit, dass man einem Album von dieser Qualität auch noch einen Nachfolger wünschen würde. Immerhin!



Anspieltipps: Black Heart, Go To Hell