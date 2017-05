Ultimativ anspruchsvoll, folglich aber auch ultimativ geil!

Warum ssich GURTHANG seit Jahren als Funeral-Doom-Combo sieht, ist angesichts des Materials der inzwischen dritten Scheibe dieser polnischen Kapelle arg rätselhaft. Hin und wieder verschleppen die Herren Musiker das Tempo zwar relativ konsequent und schaffen auch eine vergleichbare Atmosphäre, doch im Kern der Sache ist auch "Shattered Echoes" ein waschechtes Black-Metal-Album - und zwar ein ziemlich gutes!



Die polnische Brigade widerspricht dem Doom-Gedanken vor allem in den ersten Kapiteln der neuen Scheibe sehr deutlich. Das Material ist auf ein sehr hohes Tempo ausgelegt, manchmal gerade deswegen auch ein wenig hektisch konzipiert und bei der Vielzahl der verarbeiteten Elemente fast schon überfrachtet. Einige post-metallische Versatzstücke glänzen in vertrackten Kompositionen wie 'Denial' und 'Advance The Disease' und erschweren den Einstieg in die Materie auch deshalb, weil der Geschwindigkeitsrausch un die verspielten Instrumentalschlachten eine Weile brauchen, bis sie ihre homogene Mitte gefunden haben. Und mit derartigen Schwierigkeiten muss sich "Shattered Echoes" im weiteren Verlauf immer mal wieder auseinandersetzen.



Doch GURTHANG gelingt dieser beschwerlich anmutende Brückenschlag stets sehr gut; die sphärischen Elemente dürfen ab und an dominant auftreten, die melodischen Passagen kommen fokussiert zum Ausdruck, die technische Performance darf ihr Ego ebenfalls ausleben, und auch im Hinblick auf die progressiven Strukturen von "Shattered Echoes", ist den Musikern die Erlaubnis erteilt, eine echte Herausforderung zu erstellen, die auf lange Sicht aber auch gewaltig Spaß macht.



Folglich haben die Polen im dritten Anlauf alles richtig gemacht und ihr Ziel, ein zeitgemäßes, finsteres und anspruchsvolles Extrem-Metal-Werk zu erschaffen, mit Bravour erreicht. "Shattered Echoes" bedarf zwar einiger Durchläufe, passt sich hier aber all den guten Weinen an, die der progressive Black Metal in der Vergangenheit ins Regal gestellt hat. Dass die Platte nur auf 300 Einheiten limitiert ist, darf man allerdings als Frechheit betrachten. Aber vielleicht folgt angesichts der erwarteten großen Resonanz auch hier bald Nachbesserung!



Anspieltipps: Pylon Of Blaze, Inheritance II - Red Mourning, Departed