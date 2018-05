Schräg, aber sympathisch!

Was haben MEGADETH, PAIN OF SALVATION und FAITH NO MORE gemeinsam? Nun, abgesehen von ein paar losen, offensichtlichen Verbindungen dürften alle drei Acts maßgeblich daran beteiligt gewesen sein, die Inspiration für die zweite EP von GUS MCARTHUR zu liefern. Schräg? Ja, schräg! Denn das wilde Trio mischt auf "Chapter 2: Fanatics" einige eigenartige Soundfragmente zusammen und schreit polarisierend nach einer Reaktion. Und die sollen die Herren auch bekommen. Denn im Grunde genommen ist die hektische Mischung aus Crossover-Breaks, Thrash-Attacken und fast schon bombastischen Melodien nur in der Draufsicht völlig abgefahren. Schaut man jedoch genauer hin, erkennt man ein gezieltes Konzept, fließende Übergänge, überraschende, aber nicht überfordernde Stilwechsel und eine anspruchsvolle Grundhaltung, die GUS MCARTHUR sofort auch wieder sympathisch macht.

Trotzdem steht zu befürchten, dass man dieser EP erst einmal ablehnend gegenübertritt, weil sie im ersten Durchgang noch ziemlich verwirrend klingt und die Geschmacksnerven auch immens reizt. Hat man das Ganze dann aber durchschaut, machen die drei Stücke richtig Spaß und tatsächlich auch Laune auf mehr. Nur der Mustaine-Gedächtnisgesang in 'End Of Eternity' geht irgendwie gar nicht. Ansonsten: coole Sache.

Anspieltipp: Darker Than Black