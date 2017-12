Indischer Death Metal entwickelt sich zu einer festen Institution!

Gemessen an seiner tatsächlichen Einwohnerzahl ist Indien immer noch ein metallischer Entwicklungsstaat. Doch die Hindu-Szene wächst kontinuierlich weiter, und in keinem Jahr sind spürbar so viele starke und vor allem extreme Releases aus Delhi und Umgebung angeschwemmt worden wie 2017.

Dass nicht alle Platten gleich auch die Qualität einer Scheibe wie "Amputheatre" bieten, liegt in der Natur der Sache, denn nicht jede Truppe ist mit einem solchen Talent gesegnet wie die Jungs von GUTSLIT. Im zehnten Jahr ihres Bestehens brennen sie ein echtes Feuerwerk intensiver Verrohung ab und stehen wirklich keiner technich versierten und auf Krawall gebürsteten Kapelle aus den Staaten in etwas nach. Die Einflüsse von Acts wie DYING FETUS und CANNIBAL CORPSE sind mannigfaltig greifbar, doch die Inder agieren auf "Amputheatre" keinen Deut schlechter und blasen mit einem Selbstbewusstsein zur Attacke, das man auch nicht alle Tage wahrnehmen kann. Vom ersten Moment an geht es zur Sache, vom ersten Augenblick an reiht sich eine Offensive an die vorangegangene, und nimmt man das Maß an Abwechslung noch einmal ins Visier, gehört GUTSLIT ebenfalls zu den Premiumvertretern der gesamten Szene - hier kann man wirklich ein vielfältiges Hackfest erleben!

Warum also nicht den Blick nach Indien richten und sich einmal intensiv vom ständig wachsenden Katalog von Transcending Obscurity inspirieren lassen? Es gibt so viele richtig geile Bands zu entdecken, die sich vor der Konkurrenz aus Europa und Amerika nicht verstecken müssen und in regelmäßiger Taktung starkes Material anbieten. An ihrer Spitze steht GUTSLIT und ein Album, das gleichzeitig auch als Statement und Werbung für Death Metal made in India zu verstehen ist.

Anspieltipps: From One Ear To Another, Blood Eagle, Death Hammer