Invasion der Keyboard-Vikinger

"Thirteen" ist, auch wenn der Name täuschen mag, erst das vierte Album dieser portugiesischen Band. Geboten wird Folk Metal im Stile ENSIFERUMS oder ALESTORMS. Wer also unter Viking Metal WINDIR oder EINHERJER versteht, sollte die Fingerchen von dieser Scheibe lassen. Fans der erstgenannten können GWYDION aber auf jeden Fall mal antesten, denn das, was das Sextett macht, macht es kompetent.

Die Grundzutaten sind mal krächziger (gut), mal heroischer (okay) Gesang, fette Produktion, Keyboard-Folk und wechselweise epische und schnelle Passagen. Textlich und musikalisch interessant ist die zweite Hälfte des Albums, die sich mit der Invasion der iberischen Halbinsel durch die grimmigen Nordmänner beschäftigt. Davor mag es stellenweise zwar etwas gleichförmig zugehen, hier werden aber nette Farbtupfer gesetzt. Angenehm ist das nicht zu dominante Keyboard, der recht abwechslungsreiche Gesang und die gefälligen Melodien, eher störend hingegen der etwas zu sterile Klang. Insgesamt neigt die Band nicht zu Opulenz, kein Lied überschreitet die 7-Minuten-Marke und die Gesamtspielzeit bleibt auch unter einer Stunde. Das tut der Platte in Summe ganz gut und verhindert in diesem Fall Langatmigkeit.

Zwei Stücke möchte ich gesondert herausheben, zunächst mal 'Oh Land Of Ours - Al Andaluz'. Der Inhalt ist klar, und auch musikalisch wird einem hier einiges kredenzt: Folkig-lustige Klänge, die sich im Verlauf ins Arabeske steigern, treffen auf Blastbeats und treibende Riffs. Dazu angeschwärzten Gesang. Klar ist das Meiste altbekannt, aber es funktioniert hier. Auch der Rausschmeißer 'Allah Tagides' sollte erwähnt werden, der balladeske Momente mit schnellen Passagen kreuzt, wodurch eine schön elegische Stimmung entsteht.

Alles in allem also ist "Thirteen" nichts für Folk/Black Metal-Puristen, aber nichtsdestotrotz ein gutes Album.