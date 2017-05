Moderner Metal ohne Ecken und Kanten.

Wenn einem der Scheiben-Verteiler Mucke schickt, auf die man sich selbst nie beworben hätte, kommt bei mir H-ONE an. Die Band wurde 2005 von den Brüdern Alan (Gitarre, Gesang) und Adrian (Schlagzeug) gegründet und verstärkt sich mit Basser Arnauld live zum Trio. Die drei As finde ich nicht einmal in den Metal Archives, was eigentlich dafür spricht, dass es die Band gar nicht gibt. Wie dem auch sei, "Cygne II" liegt als physikalische Kopie vor mir und aus den Lautsprechern kommt Metal. Wir sind also auf dem richtigen Weg.

Und zwar Metal der moderneren Sorte. Die Hälfte der Einflüsse kenne ich wahrscheinlich nicht mal, aber GOJIRA, LAMB OF GOD oder HEADCHARGER lassen sich dann tatschlich heraushören. Von groovigen Attacken über Melo-Death-Leads bis hin zu habwegs vertrackten Breaks ist so einiges dabei, was der junge Metalfreund mögen kann. Das Rad erfinden so Songs wie 'Pray For My Name' dann halt auch nicht neu. Der gedrosselte FEAR FACTORY-Sound mit Vocals so anstößig wie die SPD geht gut ins Ohr, wenn einem gerade nach Schreihals-Metal ohne Garstigkeit ist. So ganz ohne richtige Wut, die ich mir gerne mal bei WALLS OF JERICHO abhole, funktioniert diese Schiene aber für meine Ohren nicht. Das technisch sauber eingeklöppelte Konstrukt auf "Cygne II" ist tatsächlich zu handzahm, um im Wettbewerb der aufstrebenden Bands wirklich punkten zu können.

Ein Blick in die Lyrics verrät darüber hinaus, dass an H-ONE keine Feingeister verloren gegangen sind. Mit etwas interessanteren Texten hätte man zumindest die Vocals etwas von der Masse abheben können, die so - oft auch beinahe als Sprechtext vorgetragen - kein Alleinstellungsmerkmal werden. Ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere mit einem Fokus auf schnörkellose Metalcore-Sounds Gefallen an "Cygne II" finden kann. Aber der betreffende Fan wird auch schnell merken, dass es da draußen deutlich besseren Stoff gibt.

Anspieltipp: Headcharger