Mit SENTENCED genießen, mit HADAL einschlafen!

HADAL würde es sicherlich nicht geben, hätten Acts wie PARADISE LOST und SENTENCED in der ferneren Vergangenheit nicht einen solch prägenden Einfluss auf die düstere Metalszene gehabt und die Mischung aus doomigen Melodien und Gothic-affinen sphärischen Parts nicht so dominant an die Spitze gebracht. Während die Briten nach wie vor im Rennen sind, ist bei den Finnen schon seit längerer Zeit Schluss - eine Chance also für die Italiener, eine nimmermehr gefüllte Lücke zu schließen?

Nun, die Antwort lautet ganz klar: Nein! HADAL mag zwar ganz klar von den nordischen Düster-Metal-Formationen inspiriert worden sein, kann aber auch auf dem dritten Release nicht mit ihnen mithalten. "Painful Shadow" ist vielmehr ein gequältes Slow-Motion-Album, das mit seinen versteckten Talenten nicht umzugehen weiß, sein Heil in einprägsamen Melodien sucht, aber auch dort auf wenig Erfolg trifft. Die Scheibe lahmt gewaltig, obschon hier und dort spannende Ideen aufflackern, die von den Südeuropäern aber dann nicht zu Ende gedacht werden. Am Ende ist alles zu gleichförmig, seien es nun die seltenen Tempoverschiebungen, die grundsätzlichen Strukturen oder aber der einschläfernde Wechselgesang, mit dem sich HADAL endgültig diqualifiziert.

Nötig gewesen wäre dies sicher nicht, denn im Großen und Ganzen brodelt es auf "Painful Shadow" immer wieder. Aber die Band scheint nicht in der Lage, mehr draus zu machen und begnügt sich mit den immergleichen Ansätzen. Und die sind irrgendwann nicht mehr interessant - und zwar ziemlich schnell!

Anspieltipp: Black Flowers