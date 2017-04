Großartiges technisches Niveau vs. fehlende Seele in den Songs

HADAL MAW möchte offenkundig in die Fußstapfen solcher Bands wie MSHUGGAH treten und den Fluss der Djent-Szene nutzen, um mit "Olm" auf der obersten Welle mitzuschwimmen. Ganz so leicht gestaltet sich diese Aufgabe allerdings nicht, da das experimentierfreudige Ensemble in den zehn aktuellen Tracks oftmals nicht auf den Punkt kommt und sich an vielen Nebenschauplätzen aufhält, die im Kontrast zu den brachialen Riffs, die HADAL MAW hin und wieder ins Rennen schickt, nicht immer den gewünschten Effekt bringen.



Was man mit den oben angeführten Schweden sicherlich gemeinsam hat, ist der Hang zu innovativen Sounds abseits der Mitte. "Olm" ist extrem vielschichtig, sammelt Punkte in Sachen Dynamik und will auf Teufel komm raus anders klingen als der durchschnittliche Release in diesem Metier. Doch genau hier liegt auch der Hund begraben: Die Band verstrickt sich zu häufig und wird sich einig darüber, ob es nun eine unkontrollierte Offensive oder eben doch der schwere progressive Brocken sein soll.



Nichtsdestotrotz hat die Scheibe einige schätzenswerte Qualitäten, vor allem im Hinblick auf die Gitarren- und Rhythmusarbeit. Die Jungs sind rein technisch betrachtet ziemliche Freaks, die definitiv wissen, was sie mit ihren Instrumenten anstellen können und von diesen Fertigkeiten auch immer Gebrauch machen. Doch die Seele fehlt, vielleicht eine emotionale Regung, die den technischen Ansprüchen von HADAL MAW als Gegengewicht dienen könnte. Über weite Strecken ist die Platte zu verkopft und konstruiert und findet vor lauter Ideen keinen Konsens mehr, der das Ganze zusammenhält. Ginge es lediglich um das musikalische Niveau, würde hier die Höchstnote die einzige Lösung sein. Doch beim Songwriting hadert man noch mit der Masse an Inhalten, die zumindest auf "Olm" noch nicht zielführend verarbeitet werden kann.



Anspieltipps: False King, Simian Plague