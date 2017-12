Fantasie, Epik, Melodien.

Ich weiß. Vielen von uns geht die langsam abklingende Retro-Rock-Welle ziemlich auf den Geist. Mir ja auch. Es ist ja eigentlich auch logisch: Überfluss sorgt für Überdruss. Aber nichtsdestotrotz sollte man seine Ohren für neue Bands auch aus dieser Richtung geöffnet halten. Denn sonst könnte es passieren, dass man Großartigkeiten wie beispielsweise das HÄLLAS-Langspieldebüt "Excerpts From A Future Past" verpasst. Und das wäre ein enormer Fehler.

Denn HÄLLAS fährt all das auf, was rückblickender Hard Rock auffahren sollte, um sich einen festen Platz in vielen Herzen erspielen zu können. Fantasievolle und abwechslungsreiche Songs mit Hang zu lebensfreudiger Epik, leicht ausufernde Instrumentalpassagen, einen eigenwilligen Sänger und eine verdammte Schweineorgel. "Excerpts From A Future Past" wandelt damit im Grenzgebiet der frühen URIAH HEEP, KANSAS und ASHBURY - und es erscheint beinahe unumgänglich, dass ich mich direkt im ersten Durchlauf schon in die sieben Lieder verlieben musste.

Das hat unter anderem deshalb so schnell funktioniert, da der Sound so wohlig-warm aus den Boxen fließt, dass selbst der in Strömen gegen das Fenster drückende Winterregen wirkt wie eine erholsame Spa-Dusche. Man kann jedes der Instrumente so glasklar verfolgen, dass es eine wwahre Freude ist, die Stücke mehrmals zu hören und immer wieder eine neue Spielerei zu entdecken. Es gibt hier kein Gegeneinander von Orgel und Gitarre, alles stützt aufeinander, arbeitet miteinander. Sänger (und Bassist) Tommy Alexandersson mag nicht der größte Meister seines Fachs sein, doch seine Stimme wirkt auch wegen der genialen Instrumentierung unverwechselbar und herzerwärmend.

Zusammen mit HÄLLAS begibt man sich auf eine abenteuerliche Reise, aufgeteilt in sieben Kapitel, die sich gegenseitig übertreffen und von denen man keine einzige Sekunde verpassen und keinen Moment vermissen möchte. Es geht mal etwas geradliniger und poppiger zur Sache ('Star Rider'), mal temporeicher und beinahe metallisch ('Repentance') und mal traumhaft und verspielt ('Illusion Sky'), doch jeder einzelne Ton ist kostbar und passt bei aller Abwechslung zu dieser Liedersammlung. Wer den fantasievollen Hard Rock der 70er liebt, der darf hier nicht lange Fackeln. "Excerpts From A Future Past" ist ein Album für lange, inspirierte Abende unter dem Kopfhörer mit ausufernden Reisen im heimeligen Wohnzimmer. Und jede Exkursion rückt dieses Werk näher an die Höchstnote.

Anspieltipps: Star Rider, The Golden City Of Semyra, Shadow Of The Templar