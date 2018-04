Nu Metal? Ja, irgendwie schon!

Gar nicht mal so einfach, den Nu-Metal-Begriff auszublenden, wenn er als Rahmenbeschreibung für den Sound einer Band doch wie die Faust aufs Auge passt. Die Briten von HAEMA sind jedenfalls nicht allzu weit weg von der Marschrichtung, die Acts wie COAL CHAMBER im vorletzten Jahrzehnt zum neuen Standard kürten - und das hat seine guten, aber auch seine Schattenseiten.

Doch solange die Band es bei einem kurzen Energieausbruch belässt, gehen Musiker und Zuhörer mit einem breiten Lächeln auseinander. Die Songs bedienen ein sehr hohes Energieniveau, sie vermischen Hardcore-Grooves mit eigenwilligen Crossover-Passagen, trauen sich derweil nie so recht, eine Spartenangehörigkeit zu deutlich zu bestätigen (was auch gut ist) und hinterlegen letztendlich fünf Stücke, die mit ihren klassisch-metallischen Screams so manches Mal den Tellerrand übersteigen, der Band daher aber auch die nötige Eigenständigkeit bescheren.



Doch was würde passieren, wenn "Insurrection" über die volle Distanz gehen würde und sich nicht bloß als EP verkaufen müsste? Wie wäre es dann um die Spannung bestellt? Tja, dies mag eine hypothetische Frage sein, doch sie ist am Ende auch eine entscheidende. Denn über die Distanz von einer Viertelstunde bleibt das Material intensiv und partiell auch wenig berechenbar. Doch es ist zu vermuten, dass sich dies bei längerer Spieldauer ändern würde, da HAEMA dann doch ein bestimmtes Schema anwendet - und das sollte sich die Band selbst vor allem bewusst machen. Sprechen wir lediglich über "Insurrection", darf der Daumen nach oben gehen. Aber es sollte ein bisschen mehr passieren, damit sich die Masche nicht zu schnell verbraucht. Jetzt ist dies allerdings noch nicht der Fall ...