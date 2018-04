Es geht tatsächlich NOCH besser!

Mit "Wir sind Gott" prägte HÄMATOM die eigene Signatur mit einer Fülle exquisiter Hymnen, die alles überschatten sollten, was die einstigen NDH-Lehrlinge je produziert hatten. Endlich war die Band ganz oben angekommen, endlich agierte sie auf einem gleichwertigen Level wie RAMMSTEIN, EISBRECHER und OOMPH! und endlich nahm man auch außerhalb des Undergrounds Notiz vom Talent des Ensembles, das gerade in den ersten Jahren noch mit reichlich Gegenwehr leben musste.



Doch das Leben geht weiter, die Lorbeeren halten niemals lange an, und bevor eine mögliche Dürrephase überhaupt erst eintreten kann, haben sich die Herrschaften erneut ins Studio begeben, um die schwierige Aufgabe anzupacken, das jüngst etablierte Niveau zu halten. Und was macht HÄMATOM? Ganz einfach: Die Band setzt einfach noch eins drauf und darf sich tatsächlich rühmen, ihr bisheriges Referenzwerk noch einmal übertroffen zu haben. Wahnsinn!



Die "Bestie der Freiheit" ist aber nicht nur das beste, sondern auch das vielseitigste Album der bisherigen Bandgeschichte. Zwar gibt es nicht mehr ganz so viel Brachialromantik wie auf den vorangegangenen Platten, dafür jedoch noch stärkere Refrains, noch dickere Riffs, noch stärkere Hooklines und alles in allem eine noch überzeugendere Performance als auf "Wir sind Gott". Mit 'Zeit für neue Hymnen' zaubert die Truppe einen der besten NDH-Heldengesänge aus dem Hut. 'Ich hasse dich zu lieben' und 'Lange nicht perfekt' ergänzen die Liste der fantastischen Ohrwürmer nahtlos, 'Wehleidige Monster' und 'Lauter' dürften selbst Fans der BROILERS ansprechen, und der Abspann von 'Todesmarsch' verdeutlicht schließlich noch einmal, mit welchen Waffen HÄMATOM heuer um sich schießen kann - schlicht und ergreifend weil die Band unglaublich gereift ist und trotz des klaren Mainstream-Appeals ihren Weg nicht verlassen hat.



"Bestie der Freiheit" ist die opulente Antwort auf das herausragende Vorgängeralbum, ein Hitfeuerwerk sondergleichen und die endgültige Eintrittskarte für die ganz großen Bühnen. Und da soll noch mal einer behaupten, mehr als Gott ginge nicht...



Anspieltipps: Zeit für neue Hymnen, Mein Leben - Meine Regeln, Ich hasse dich zu lieben, Wehleidige Monster