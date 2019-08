Heavy Birthday

15 Jahre HÄMATOM, das muss natürlich ordentlich gefeiert werden. Und HÄMATOM wäre nicht HÄMATOM, wenn sich die Mannschaft aus dem Frankenland nicht etwas ganz Besonderes hätte einfallen lassen. Also gibt es keine bloße Live-CD – die letzte "Wir sind Gott – Live beim Teufel" ist auch erst drei Jahre alt – oder eine schnöde und lieblos zusammengewürfelte Best-Of-Geschichte, sondern eine Compilation der wirklich besonderen Art. So gibt es auf "Maskenball" viele kleine Leckereien, die als Ganzes zu einem richtigen Gaumenschmaus werden.

Bei sechs Alben auf der Habenseite staut sich schon so mancher Rohdiamant an, der auf "Maskenball" sehr gut zur Geltung kommt. Schauen wir uns zunächst die Gäste an, die mit ihren Beiträgen ein Stückchen vom Geburtstagskuchen servieren: BLIND GUARDIANs Hansi prostet der Band beim QUEEN-Klassiker 'I Want It All' zu und die markante Stimme des letzten Einhorns gibt sich bei der Akustik-Version von 'Alte Liebe rostet nicht' die Ehre. Und wer das Eis brechen möchte, ist bei dem Beitrag mit Alex Wesselsky 'Da Da Da' an der richtigen Adresse. Doch auch Kracher wie 'Wir sind keine Band', 'Engel lügen doch' oder 'Scheiße aber glücklich' versprühen diesen typischen HÄMATOM-Spirit, der diese Platte trägt.

Doch auch ohne fremde Hilfe, sondern nur mit einem noch druckvolleren, überarbeiteten Sound verhelfen Nord, Süd, West und Ost dieser illustren Zusammenstellung zu einem äußerst spannenden Ereignis. Beispielsweise 'Teufelsweib' kommt im Original schon knackig aus den Boxen, hat als Reworked-Version auf "Maskenball" aber noch mehr Drive und Spritzigkeit. Das macht Lust und Laune, sich die Band künftig auch livehaftig einzuverleiben. Die Mischung aus vier neuen Tracks, vier deutschen sowie vier englischen Coversongs und vier Reworked-Versionen macht den Braten vorliegend eben erst richtig fett.

Den nächsten Rundumschlag gibt es am 31. August 2019 mit dem "Maskenball"-Jubiläumsfestival, wo HÄMATOM gemeinsam mit EISBRECHER, SERUM 114, FIDDLER'S GREEN und vielen weiteren die Nacht zum Tag macht und die letzten 15 "Durch Himmel und Hölle"-Jahre Revue passieren lässt. Ich jedenfalls freue mich auf die weiteren anderthalb Dekaden "Finger in die Wunde legen" und erfreue mich des großen Unterhaltungsfaktors der vorliegenden "Maskenball"-Compilation.