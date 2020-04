Zum Jubiläum alles Gute!

HÄMATOM feiert 15 Jahre Bandgeburtstag – wir gratulieren und beglückwünschen die Franken zu dieser stolzen Leistung. Sänger Nord und seine Mannen veröffentlichten in schöner Regelmäßigkeit gute Alben mit kräftiger NDH-Schlagseite. Sieben Stück sind es schon geworden und das noch aktuelle "Maskenball"-Werk zeigt eine durch und durch gewachsene Band mit dem Händchen für anständige, harte Hits. Und so zeigt sich die Band nach 2012 und 2016 auch in diesem Jahr wieder mit einem Live-Album – aufgenommen im Amphitheater in Gelsenkirchen.



Ein guter Klang, entsprechend euphorisches Publikum, ein ordentlicher Wumms und beinah kein Hit der HÄMATOM-Geschichte wird außen vorgelassen. Selbstredend lag der dezente Fokus bei der Show am 31. August des vergangenen Jahres auf dem nur einen Tag zuvor ausgekoppelten "Maskenball" aber mit insgesamt nur vier Stücken blieb an diesem Sommerabend noch genug Platz auch für älteres Material, was die Fans auch entsprechend lautstark feierten.



Auf "Maskenball Live" zeigt sich, wie gut neues Material wie 'Anti Alles' und 'Wir sind keine Band' mit den alteingesessenen Klassikern wie 'Alte Liebe rostet nicht' und 'Eva' harmonieren. Doch auch in den letzten Jahren nicht ganz so häufig auf der Bühne intonierte Songs wie 'Butzemann' und 'Schau sie spielen Krieg' machen auf diesem Live-Album eine sehr gute Figur. Generell machen laute ('Fick das System', 'Wir sind Gott') wie auch nachdenklicher ('Lichterloh') gespielte Songs eine tolle Figur und zeigen das Viergestirn von ihrer spielfreudigen, feierwütigenden aber auch nachdenklichen und abwechslungsreichen Seite.



"Maskenball Live" macht Spaß. Punkt. HÄMATOM ist eine vielfältige und live sehr gut harmonierende Band. Punkt. HÄMATOM hat auch nach dem nunmehr dritten Live-Album auf der Habenseite allen Grund zum Feiern. Punkt. Und so lesen wir uns in vier Jahren wieder, wenn es heißt: HÄMATOM ist mit einem neuen Live-Album zurück. Fragezeichen?