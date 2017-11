Yes, Ihr seid Gore!

Auch wenn man diesen Titel am ehesten einer Band wie CARCASS zuschreiben müsste, ist "We Are The Gore" eine passende Umschreibung für jene Schandtaten, mit denen HAEMORRHAGE seit zweieinhalb Dekaden die Szene unsicher macht. Die Spanier sind eine absolute Konstante, zuverlässige Lieferanten und eigentlich auch in jedem Jahr seit der Bandgründung für einen oder gar mehrere neue Releases gut. Die letzte Full-Length datiert allerdings schon aus dem Jahr 2011, weshalb hier dringender Nachbesserungsbedarf bestand. Und dem will die Band, die im Übrigen von Beginn an in einem sehr beständigen Line-up unterwegs ist, mit "We Are The Gore" auch endlich nachkommen!



Wer nun jedoch glaubt, der plakative Titel würde noch einmal neue Revolutionen initiieren, sieht sich schnell getäuscht. HAEMORRHAGE spielt den Stiefel souverän herunter, ist allerdings auch nicht mehr so häufig in den höheren Geschwindigkeitslagen unterwegs wie in der jüngeren Vergangenheit. Das Material ist angenehm groovig und verstärkt die Parallelen zu EXHUMED und CARCASS noch einmal deutlich, ohne dabei den eigenen Sound großartig umstellen zu müssen. "We Are The Gore" wirkt konkreter durchdacht und gelegentlich auch fokussierter, ist umgekehrt aber auch nicht mehr so wild und spontan wie beispielsweise das geniale "Apology For Pathology", das bis heute die Signature-Platte der Iberer geblieben ist. Im Großen und Ganzen ist es aber vor allem eine Scheibe, die sich an die Erwartungen der Fans richtet und diese auch zu erfüllen versucht, so dass große soundtechnische Weiterentwicklungen ohnehin gar nicht erst geplant waren. Man weiß eben, was man an dieser Band hat und was man von ihr bekommt - und das ist auch nach mehr als 25 Zyklen richtig gute Gore-Kost mit britisch geprägtem Grindcore-Schnittmuster. Etwas anderes hätte man auch gar nicht hören wollen, und genau das ist der Punkt!



Anspieltipps: C.S.C. (Crime Scene Cleaner), Transporting Cadavers, Forensick Squad