Kein HAKEN dran, viel HAKEN drin.

Ich muss zugeben, dass die Briten von HAKEN bis heute noch nicht so recht in meiner Prog-Welt angekommen sind. Versteht mich nicht falsch, ich habe alle Veröffentlichungen der Band, mag die Alben auch gerne, aber ich höre sie im Vergleich zu meinen Lieblingen wie FATES WARNING, THRESHOLD, IQ, PAIN OF SALVATION oder SPOCK'S BEARD doch recht selten. Ein Grund dafür liegt sicher an der Performance beim "Night Of The Prog"-Festival im Jahr 2011, noch vor der Veröffentlichung des Zweitwerks "Visions". Ich war damals nicht sonderlich beeindruckt, gerade der Gesang von Ross Jennings hat mich damals nicht überzeugen können.

Und obwohl ich die Alben danach - an der Spitze "The Mountain" - sehr stark fand, gab es halt immer diesen faden Beigeschmack, dass Jennings livehaftig nicht so stark wie im Studio ist. Mit "L-1ve" bekomme ich nun aber die Gelegenheit, diesen Eindruck zu beseitigen. Oder im schlimmsten Falle zu bestätigen.

Dass der schlimmste Falle nicht eintritt, weiß ich nach wenigen Minuten. Im pickepackevollen Melkweg in Amsterdam steht von der ersten Sekunde an eine perfekt eingespielte Einheit auf der (etwas engen) Bühne. Die Lichtshow ist stimmig, Ross Jennings ist ein echter Frontmann, aber vor allem ein starker Sänger. Und auch der Rest der Truppe ist ordentlich bei Stimme wie die diversen Satzgesänge (u. a. in 'In Memoriam' und 'Cockroach King') beweisen. Dass die Jungs zudem ihre Instrumente beherrschen, ist natürlich keine Überraschung.

Die Setlist fokussiert sich dabei auf die beiden letzten Alben "Affinity" (sechs Tracks) und "The Mountain" (vier Nummern), beinhaltet aber auch ein über 20-minütiges "Aquamedley", das sich dem Debüt "Aquarius" widmet und als Zugabe den 22-minütigen Titeltrack von "Visions". Und so kommen die zwölf gespielten Songs des Abends auf ca. 110 Minuten Spielzeit.

Doch damit noch nicht genug, denn auf dem zweitem Silberling gibt es mit 'Falling Back To Earth', 'Earthrise', 'Pareidolia' und 'Cyrstallised' noch vier Nummern vom "ProgPower USA" aus dem Jahre 2016 zu hören. Dabei steigt bei letztgenannter Nummer sogar kurzzeitig Mike Portnoy hinter die Schießbude. Und weil das immer noch nicht genug ist, gibt es die Musikvideos zu 'Initiate', 'Earthrise' und 'Lapse' obendrauf.

Die ganzen Boni gibt es aber nur auf den DVDs, die beiden CDs beinhalten "nur" den Gig aus Amsterdam. Ich persönlich werde aber wohl häufiger die DVDs auflegen. Und ganz generell werde ich wohl häufiger HAKEN auflegen. Für Fans ein klares Muss.